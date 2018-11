Ako sa darí na Slovensku a v Európe odvetviu fintech? Prednášky expertov aj praktické ukážky ponúkne Fin.Techsummit 2018

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. novembra 2018 (WBN/PR) - Nepremeškajte príležitosť nazrieť do budúcnosti. Už 14. novembra vám ju v Bratislave priblížia renomovaní svetoví odborníci z oblasti IT, financií, investovania, ale aj aplikovanej psychológie. O svoje názory a strategické informácie sa podelia zástupcovia inštitúcií verejnej správy vrátane Ministerstva financií SR a Európskeho parlamentu. Podujatie Fin.Techsummit 2018 bude cennou príležitosťou nielen si vypočuť ich príspevky, ale aj sa zapojiť do otvorených a živých diskusií o prepojení technológií a finančníctva, dnes čoraz viac digitalizovaného. Dopyt tohto odvetvia po nových proklientskych riešeniach oslovuje rozsiahlu komunitu inovatívnych technologických firiem vrátane startupov, ktoré prinášajú cenné (a cenené) nápady a invenciu.Ako to v skutočnosti vyzerá v odvetví fintech u nás a v Európe? Analýzy vypovedajú, že Slovensko často patrilo k "prvolezcom" v nasadzovaní vyspelých platobných technológií, avšak EÚ ako celok sa náskokom pred ostatným svetom pýšiť nemôže. Skôr naopak. "Žiaľ, Európska únia nie je globálnym lídrom v poskytovaní fintech služieb," konštatuje v pozdrave účastníkom Fin.Techsummitu europoslanec Ivan Štefanec. Odvoláva sa pritom na porovnanie s USA, Čínou, Indiou a Japonskom. Európske fintech spoločnosti majú v priemere menej zamestnancov a existujú kratšie ako ich zámorskí konkurenti. Dôvod? Chýba tu skutočný jednotný trh. Potom majú aj malé firmy problémy s hľadaním príležitostí a dôverou investorov.Vedeli ste, že medzi bankami v jednotlivých krajinách Európy sú až prekvapivé rozdiely v zavádzaní fintech nástrojov? Zistil to nedávny prieskum spoločnosti Deloitte. Niekde ponúkajú základné elektronické služby, kým inde sa digitálni lídri už vyzbrojujú pre budúcnosť. "Trhový tlak v niektorých krajinách dohnal banky k dosiahnutiu digitálnej vyspelosti, ktorá výrazne prevyšuje aktuálne očakávania či potreby klientov. Banky investovali do svojej budúcej konkurencieschopnosti, veriac, že preferencie klientov ich dobehnú," uvádza sa v analýze. To nadobudne nový význam po implementácii smernice PSD2, ktorá odstráni národné bariéry medzi bankami a tie budú môcť voľne vstupovať na iné trhy EÚ.Umelá inteligencia sa v tomto konkurenčnom boji ukazuje byť veľmi silnou zbraňou a bude mať významné miesto aj v programe Fin.Techsummitu 2018. Je jej venovaná sekcia s názvom Robotizácia finančného sektora a aj tohtoročná téma tradičného Hackathonu. Na jeho účastníkov čaká výzva navrhnúť užívateľsky prívetivé rozhranie webovej aplikácie, ktorá sa dokáže rozprávať s klientom. Jedným slovom – chatbota. Za myšlienkou stojí Tatra banka, ktorá je exkluzívnym partnerom konferencie. "Tatra banka ako inovačný líder sleduje aktuálne trendy. Za najprogresívnejšie, o ktorých sme presvedčení, že budú formovať bankovníctvo budúcnosti, považujeme umelú inteligenciu a chatbotov. Práve preto sme sa rozhodli tejto téme venovať aj samostatný hackathon, v ktorom vyzývame na spoluprácu technologických nadšencov s inovatívnym myslením," vysvetľuje Natália Major, členka predstavenstva banky.A čo na to všetko hovorí naša vláda? Na Fin.Techsummite 2018 bude jej reprezentantom expert Ministerstva financií SR, riaditeľ odboru bankovníctva sekcie finančného trhu Martin Peter. "Ministerstvo financií to s podporou finančných inovácií myslí vážne. Aj preto sme tento rok založili Centrum pre finančné inovácie," hovorí. "Máme za sebou desiatky stretnutí s odborníkmi a účastníkmi trhu k témam fintech, špecifickým výzvam ako platobné služby, API, crowdfunding, blockchain, tokenizácia aktív alebo non-face-to-face identifikácia. Výsledkom diskusií je prehľadný plán cieľov, ktoré chceme dosiahnuť," informuje. Nuž, ak chcete vedieť viac o tom, ako si ministerstvo predstavuje fungovanie všetkých týchto nástrojov, príďte sa Martina Petra spýtať osobne.Pripomeňme, že druhý ročník konferencie Fin.Techsummit sa uskutoční 14. novembra v hoteli Park Inn by Radisson Danube v Bratislave. Bude prebiehať v dvoch streamoch, ktorými budú Automatizácia finančného trhu a Reulátori budúcnosti vs. inovácie. Súčasťou podujatia bude okrem hackathonu aj B2B matching. Organizátori predpokladajú účasť podobného počtu návštevníkov ako v prvom ročníku, na ktorý ich prišlo takmer 300 z 10 krajín.Účastníci na podujatí oceňujú najmä otvorený charakter odborných diskusií a skvelý networking medzi špecialistami z celého spektra aktivít v segmentoch financií aj informačných technológií. A v tomto ročníku bude networking ešte vylepšený večernou kultúrnou udalosťou – džezovým koncertom!"Považujeme za hlavný cieľ Fin.Techsummitu umožniť priamu komunikáciu všetkých zainteresovaných strán a prepojiť konzervatívny svet tradičných finančných inštitúcií a fintech start-upov. Myslíme si, že banky a iné podobné korporácie budú čoraz viac outsourcovať mnohé služby práve od nových dynamických spoločností a preto je potrebné ich čo najskôr prepojiť," uviedol k tomu Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Fin.Techsummit organizuje.