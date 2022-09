Bezpečnostné kontroly pri vydávaní víz Rusom na hraničných priechodoch sa musia zintenzívniť, vyzýva Európska komisia

Sprísnenie kontrol

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia predložila členským štátom aktualizované usmernenia, v ktorých vyzýva na posilnenie bezpečnostnej kontroly pri vydávaní víz Rusom a zintenzívnenie hraničných kontrol. Reaguje tak na nárast občanov utekajúcich z Ruskej federácie v dôsledku vojenskej mobilizácie a zinscenovaných referend na Ukrajine. Ako Komisia uvádza na svojej webstránke, usmernenia vyzývajú konzuláty a pohraničné orgány členských štátov, aby pri posudzovaní individuálnych žiadostí ruských občanov o víza a pri kontrolách na vonkajších hraniciach Európskej únie uplatňovali vyšší stupeň bezpečnostných kontrol a koordinovaný prístup.Členské štáty by mali posúdiť, za akých podmienok možno ruským občanom udeliť schengenské víza reštriktívnym a koordinovaným spôsobom, pričom by pri posudzovaní odôvodnenia cesty mali postupovať prísne. Víza na dlhodobý pobyt v EÚ by mali členské štáty riešiť podľa platných vnútroštátnych pravidiel pre dlhodobé víza, v prípade krátkodobých konzulárne úrady majú humanitárne výnimky uplatňovať reštriktívnym spôsobom a prípade individuálne posúdiť. Konzulárne úrady by tiež mali dôkladne preskúmať prípady Rusov žiadajúcich o krátkodobé vízum z miesta mimo Ruska. Takéto prípady by sa mali nasmerovať na konzulárny úrad, ktorý je zodpovedný pre miesto ich pobytu, čo je zvyčajne v Ruskej federácii.Členské štáty by tiež mali svojim konzulárnym úradom a príslušníkom pohraničnej stráže nariadiť, aby pri prehodnocovaní vydaných víz pre občanov Ruskej federácie sprísnili kontroly na hraniciach a postupovali prísnejšie. Mali by opätovne preskúmať individuálnu situáciu v súčasnom geopolitickom kontexte. Zároveň Komisia vyzýva na posilnenie bezpečnostných kontrol na vonkajších hraniciach a uplatňovanie koordinovaného prístupu na hraniciach EÚ s Ruskom, aby sa zabránilo tomu, že sa ruskému občanovi, ktorému bol odopretý vstup na jednej hranici, na inej hranici vstup povolí.Usmernenia tiež pripomínajú, že osobní prepravcovia sú zodpovední za štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých prepravujú do EÚ, ale ktorým bol odopretý vstup. Sú tiež zodpovední za návrat takejto osoby do krajiny ich odchodu. Preto by mali pri overovaní cestovných dokladov potrebných na vstup, najmä v prípade ruských občanov, zostať ostražití.Komisia pripomína, že bude neustále preskúmavať vykonávanie daných usmernení s cieľom podporovať rýchle a koordinované opatrenia na úrovni EÚ pri riešení všetkých vznikajúcich výziev. Na tento účel bude podávať správy v rámci integrovaných dojednaní EÚ o politickej reakcii na krízu a cez sieť EÚ pre pripravenosť a krízové riadenie v oblasti migrácie bude zhromažďovať potrebné informácie.