Slovensko má vraj migračnú vlnu pod kontrolou, podľa Mikulca boli prijaté opatrenia na odhalenie nelegálnych prisťahovalcov

Budovanie záchytných kapacít

Migrantov umiestňujú v záchytných táboroch

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasná situáciu v súvislosti s nelegálnou migráciou je pod kontrolou a Ministerstvo vnútra SR ju aktívne monitoruje. V prihraničných oblastiach sa zvýšila hliadková činnosť a budujú sa záchytné kapacity. Rezort to uviedol vo svojom stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Zuzana Eliášová Ministerstvo podľa nej postupuje v zmysle platnej legislatívy s prihliadnutím na celoeurópsky rozmer a platný Schengenský kódex. Prioritou je hájiť záujmy Slovenskej republiky v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.„V prihraničných oblastiach sú v spolupráci so samosprávami budované záchytné kapacity, rovnako tak okresné úrady v prípade, že by potrebovali zvolať zasadnutie miestnych krízových štábov. Zvýšila sa tiež hliadková činnosť v prihraničných oblastiach,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Len v Trnavskom kraji aktuálne vykonáva činnosť 52 hliadok, teda viac ako 100 príslušníkov krajského riaditeľstva policajného zboru. Na mieste sú aj policajti Úradu hraničnej a cudzineckej polície, respektíve Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii.„Migranti sú situovaní na základných útvaroch policajného zboru, následne sú riešení príslušným útvarom cudzineckej polície. Ak je dôvod na zaistenie z dôvodu vyhostenia, v tom prípade sú umiestnení v záchytných táboroch v Sečovciach a v Medveďove, ktoré sú aktuálne naplnené na tri štvrtiny,“ doplnil riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Robert Gucký.Ministerstvo vnútra pripravuje v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom iniciatívny krok na postavenie núdzového stanového mestečka. Stane sa tak v prípade, ak si to situácia vyžiada. Zástupcovia ministerstva vnútra sú v pravidelnom kontakte aj so svojimi zahraničnými partnermi vrátane kolegov z Česka.„Slovensko posilňuje policajné hliadky dlhodobo, v súčasnosti zintenzívňujeme počet príslušníkov Policajného zboru na území Maďarska. Cieľom je ochrana hranice Schengenu a zníženie počtu nelegálnych migrantov,“ uzavrel prezident Policajného zboru Štefan Hamran.