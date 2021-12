Bezpečnostné opatrenia utlmujú migráciu, pandémia tiež zvýšila nepriateľskú rétoriku voči utečencom

Medzinárodné remitencie klesli

Zomrelo menej migrantov

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia ochorenia COVID-19 vo svete zrejme zvýšila nepriateľskú rétoriku voči migrantom a radikálne zmenila mobilitu. Vo svojej novej správe to uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), podľa ktorej projekcií budú pandemické obmedzenia utlmovať migráciu v celom svete, pokiaľ budú trvať.„Pandémia COVID-19 spustila celosvetovú nehybnosť v miere nevídanej v nedávnej histórii, čím spomalila tempo ľudskej mobility a migrácie. Odhaduje sa, že pandémia negatívne ovplyvnila celkový rast medzinárodných migrantov o dva milióny,“ uviedla námestníčka generálneho riaditeľa IOM pre operácie Ugochi Daniels na stretnutí s členskými štátmi.Generálny riaditeľ IOM Antonio Vitorino zase poukázal na to, že „pandémia zrejme tiež zvýšila nepriateľskú rétoriku voči migrantom, ktorá v poslednom desaťročí narastá“ a preto vo svojej správe venovali kapitolu aj dezinformáciám o migrácii.Podľa správy IOM o najnovších trendoch a uplynulých dvoch rokoch ľudskej mobility bolo vo svete k poslednému úplnému sčítaniu v roku 2020 okolo 281 miliónov medzinárodných migrantov, pričom sa pôvodne odhadovalo 283 miliónov. To predstavuje 3,6 percenta svetového obyvateľstva.Pre porovnanie v roku 2019 to bolo 272 miliónov. Zhruba 60 percent zo spomenutého počtu migrantov boli vlani migrujúci pracovníci. Migrácia sa nedeje len medzi chudobnými a bohatými krajinami, ale čoraz viac aj medzi vysoko rozvinutými štátmi, uvádza tiež IOM.Medzinárodné remitencie, keď ľudia posielali peniaze späť domov, klesli v roku 2020 na 702 miliárd dolárov. Rok predtým to bolo 719 miliárd dolárov. Remitencie klesli o 2,4 percenta, čo je značne menej ako pôvodne odhadovaných 20 percent.IOM vo svojej správe poukázala na dramatický nárast vnútroštátneho vysídlenia. Ten spôsobili prírodné katastrofy, konflikty a násilie v čase sporadického uzatvárania hraníc v dôsledku COVID-19.Organizácia upozornila na „veľké udalosti súvisiace s migráciou a vysídľovaním“ vrátane konfliktov na miestach ako Sýria, Jemen, Konžská demokratická republika, Stredoafrická republika a Južný Sudán, ako aj politickú a ekonomickú nestabilitu vo Venezuele či Afganistane.Poukázala tiež na vysídlenie súvisiace s klímou a počasím na miestach ako Čína, Filipíny, Bangladéš, India, Haiti a Spojené štáty za posledné dva roky. Pri migrácii vlani zomrelo okolo 3 900 ľudí, čo je pokles oproti 5 400 z roku predtým.