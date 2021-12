Pápež František utešoval migrantov na ostrove Lesbos, ich podmienky pre život sú skazou civilizácie

Nádej dostať sa von

Stredozemné more ako obrovský cintorín

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František v nedeľu zavítal na grécky ostrov Lesbos, aby poskytol útechu migrantom v tamojšom utečeneckom tábore. Poznamenal, že podmienky, v akých musia žiť migranti na Lesbose, predstavujú skazu civilizácie.„Prosím, zastavme to,“ vyzval čoskoro 85-ročný pontifik, ktorý sa po tábore prechádzal bez prekrytia tváre, potľapkával deti a bábätká po hlavách a vyhovel i žiadostiam migrantov o spoločnú fotografiu. Prítomným ukázal „palec hore“ po tom, ako mu africké ženy zaspievali pieseň na privítanie.František navštívil ostrov Lesbos nachádzajúci sa v Egejskom mori po piatich rokoch. V roku 2016 prišiel na toto miesto v čase, keď bol Lesbos epicentrom mohutnej migračnej vlny smerom do Európy.Mnohí obyvatelia tábora vnímali pápežovu návštevu ako novú nádej pre ich životy. „Ako utečenci máme veľa problémov a utrpenia. Príchod pápeža nám dáva pocit, že sme požehnaní, pretože dúfame, že pápež nám pomôže dostať sa von,“ povedala Enice Kiaku pochádzajúca z Konga, ktorej sa na Lesbose pred dvomi rokmi narodil syn.Pápež odsúdil to, že zo Stredozemného mora, ktoré je kolískou mnohých civilizácií, sa stal obrovský cintorín, kde sa potápajú pašerácke lode plné zúfalých ľudí. „Prestaňme ignorovať realitu a neustále presúvať zodpovednosť. Nedovoľme, aby sa naše more premenilo na more smrti,“ poznamenal František.V rokoch 2015 a 2016 prešlo z Grécka do Turecka viac ako milión ľudí, zväčša utekajúci pred vojnou v Iraku a Sýrii, pričom najrušnejším gréckym hraničným priechodom bol práve ostrov Lesbos.