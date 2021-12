Bezpečnostné rokovania Ruska a USA sa podľa ministra Lavrova začnú po sviatkoch

Rastúce napätie

Dôležité stretnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rokovania Ruska a Spojených štátov o požiadavkách Moskvy na záruky týkajúce sa rozširovania Severoatlantickej aliancie (NATO) sa začnú hneď po novoročných sviatkoch. V pondelok to v rozhovore uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Sviatky v Rusku trvajú desať dní, a to do 9. januára, pripomína agentúra AP.Je dôležité, aby „naše návrhy neskončili v nekonečných diskusiách, ktorými je Západ známy a ktoré vie robiť, aby bol výsledok všetkých týchto diplomatických snáh,“ povedal tiež v pondelok Lavrov.Moskva tento mesiac predložila návrh bezpečnostných dokumentov, v ktorých požaduje od NATO, aby sa nerozšírilo o Ukrajinu ani o ďalšie postsovietske štáty a znížilo svoje vojenské nasadenie v strednej a východnej Európe. USA a jeho spojenci odmietli ponúknuť takéto garancie, ale uviedli, že sú pripravení s Ruskom rokovať.Rusko predkladá svoje požiadavky na bezpečnostné záruky v čase rastúceho napätia, keď zvyšovanie počtu ruských vojakov v blízkosti Ukrajiny vyvoláva obavy, že Moskva plánuje útok na svojho suseda. To vláda v Moskve opakovane popiera.Rusko bude v danej veci viesť rokovania aj s NATO a uskutočnia sa aj rozhovory pod záštitou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa podľa nemenovaného predstaviteľa z aliancie rozhodol na 12. januára zvolať stretnutie Rady NATO-Rusko. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok potvrdil, že „dôležité“ stretnutie sa uskutoční, ale jeho podrobnosti ešte pripravujú a dátum zatiaľ nie je potvrdený.