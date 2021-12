Klus: Verejnosť sa chce aktívnejšie zapájať do diania v Európskej únii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Verejnosť sa chce aktívnejšie zapájať do diania v Európskej únii. Agentúre SITA to povedal Martin Klus (SaS), štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Klus koncom leta spolu s ďalšími predstaviteľmi politiky a diplomacie absolvoval po Slovensku takzvanú Roadshow, ktorá sa konala v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. „S verejnosťou sme sa veľmi otvorene rozprávali aj o kritických témach. Napríklad o tom, prečo je na Slovensku taká nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Rozprávali sme sa aj o tom, ako by mohla byť Európa flexibilnejšia v niektorých oblastiach,“ povedal Klus. Doplnil, že ľudí zaujímala aj takzvaná zdravotnícka únia, ktorá má vznikať v reakcii na pandémiu.Štátny tajomník sa počas stretnutí s občanmi snažil vysvetľovať, aké sú kompetencie EÚ a podarilo sa mu vyvracať aj mýty o nej. Klus a iní diplomati sa počas školského roka vybrali aj do škôl, ktoré navštevovali a žiakom vysvetľovali princípy fungovania únie. „S kým iným, ak nie s mladými ľuďmi by sa malo o budúcnosti únie diskutovať. Na moje prekvapenie, mladí majú pomerne konkrétne predstavy o tom, v akej Európe by chceli byť. A to ma napĺňa optimizmom,“ doplnil.Klus poznamenal, že je dôležité, aby do škôl chodili diplomati, ktorí dokážu veľa vysvetliť a často žiakom aj učiteľom jednoznačne odpovedať na niektoré informácie alebo aj dezinformácie.Celý rozhovor je dostupný na webe.