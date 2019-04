Bezpečnostné sily zakročili voči Guaidóovi slzotvorným plynom

Na archívnej snímke Juan Guaidó. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 30. apríla (TASR) - Venezuelské bezpečnostné sily zakročili v utorok slzotvorným plynom voči opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi, ktorý sa nachádzal spolu so skupinou mužov vo vojenských uniformách neďaleko leteckej základne v Caracase. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov.Venezuelská vláda predtým oznámila, že potláča malý pokus o prevrat zo strany armádnych "zradcov" spolupracujúcich s pravicovými odporcami vlády. Minister informácií Jorge Rodríguez sa tak vyjadril na Twitteri po tom, ako Guaidó vyzval na vojenské povstanie. Urobil tak vo videu, na ktorom bol obklopený ozbrojenými vojakmi na leteckej základni v Caracase.V trojminútovom videu uviedol, že vojaci, ktorí vyšli do ulíc, budú chrániť venezuelskú ústavu. Začala sa posledná fáza plánu na- zosadenie prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil Guaidó, ktorý vyzval Venezuelčanov, aby išli do ulíc s cieľom zvrhnúť Madura.Po boku Guaidóa, ktorého viac ako 50 krajín uznalo za dočasného prezidenta, bol aj známy aktivista Leopoldo López. Ten bol v domácom väzení za to, že v roku 2014 viedol pouličné protivládne protesty. Podľa Lópezových slov ho "oslobodili" vojaci podporujúci Guaidóa.Líder socialistickej strany Diosdado Cabello zľahčil význam tejto rebélie a uviedol, že vo väčšine Caracasu vládne úplný pokoj. Vyzval prívržencov vlády, aby prišli k prezidentskému palácu na obranu Madura pred pokusom o prevrat, ktorý podľa jeho slov podporujú Spojené štáty. Rovnako aj minister obrany Vladimir Padrino López sa na Twitteri vyjadril, že situácia v armádnych kasárňach a základniach je "normálna".Španielsko varovalo pred "krviprelievaním" vo Venezuele a kolumbijský prezident Iván Duque vyzval vojakov a venezuelský ľud, aby sa postavili na správnu stranu histórie a odmietli diktatúru a Madurovo uchvátenie moci. Kolumbia tiež vyzvala na mimoriadne zasadnutie Limskej skupiny, zoskupenia 13 latinskoamerických krajín a Kanady, aby sa zaoberalo situáciou vo Venezuele.