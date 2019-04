SaS: Najväčší problém eurofondov je korupcia a klientelizmus

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 30. apríla (TASR) – Opozičná strana SaS chce zriadiť jednotnú organizáciu na rozdeľovanie eurofondov. Ich najväčším problémom je korupcia a klientelizmus, upozornil na utorkovej tlačovej konferencii kandidát SaS do eurovolieb Ján Rudolf.tvrdí predseda SaS Richard Sulík. Ako úspešné projekty menoval budovanie dopravnej infraštruktúry a rekonštrukcie školských zariadení, zatiaľ čo kritizoval projekty v oblasti informatizácie, kde to podľa nehoPotenciálne riešenia podľa SaS ďalej predstavil jeden z kandidátov strany vo voľbách do Európskeho parlamentu Rudolf.uviedol.Reagoval aj na otázky okolo toho, či nebude prepustených veľa úradníkov.vyjadril sa.