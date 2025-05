Bezpečnostné zložky potvrdili možnosť ďalšieho útoku na ústavného činiteľa, podľa Fica sme milimeter od tragédie – VIDEO

Ďalšie útoky na verejných činiteľov

15.5.2025 (SITA.sk) - Všetky bezpečnostné zložky, ktoré sa zúčastnili na rokovaní Bezpečnostnej rady SR , potvrdili, že existuje eminentné nebezpečenstvo ďalšieho útoku na ústavného činiteľa. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol po štvrtkovom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, kam sa vrátil presne rok po tom, ako bol naňho v tomto meste spáchaný atentát.Podľa predsedu vlády sme milimetre od tragédie, a ak k takejto tragédii dôjde, bude obeťou len predstaviteľ vládnej koalície. Pokračoval, že za týchto okolností museli prijať určité rozhodnutia, ktoré prehodnotia doterajší prístup orgánov činných v trestnom konaní.Avizoval tiež ďalšie rozhodnutia, ktoré by mali eliminovať ako možnosť ďalších útokov na verejných činiteľov, ale mali by minimalizovať aj riziko konfliktných situácií, ku ktorým podľa premiérových slov „môže dôjsť v krátkom čase veľmi veľa“.Fico pripomenul aj takzvaný Lex atentát a opatrenia, ktoré zaviedli po minuloročnom májovom atentáte. Spomenul napríklad to, že verejné zhromaždenia by nemali byť rušené osobami, ktoré tam nemajú čo robiť. V tomto smere spomenul nedávne oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom, kde bolo podľa jeho slov 35-tisíc ľudí.„Ale bola tam aj banda hlupákov, ktorí podľa všetkého za 50 eur každý jeden tam prišli a vyvreskovali,“ vyjadril sa. Spytoval sa prítomných, či v minulosti predstavitelia súčasnej koalície posielali provokatérov na mítingy opozície, pričom poukázal na to, že oni evidujú provokatérov prakticky na každom verejnom stretnutí, ktoré organizujú.Avizoval, že musia zhodnotiť, ako funguje súčasné nastavenie pre mítingy a prijať ďalšie kroky. Bezpečnostná rada SR odporučila, aby vláda zostavila špeciálnu skupinu. Ako Fico uviedol, na vláde diskutovali o zložení tejto skupiny.Skupinu povedie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), zastúpená by v nej mala byť napríklad Generálna prokuratúra SR či Rada pre mediálne služby . Táto skupina by mala zakrátko predložiť návrhy na to, „čo urobiť, aby sa nám nestalo, že sa budeme pozerať možno na mŕtveho, alebo ťažko zraneného predstaviteľa vládnej koalície“.Premiér spomenul i možnosť bitky na verejnom zhromaždení, za účelom vyprovokovania policajného zásahu. Prízvukoval, že polícia má pri každom zhromaždení pokyny zabezpečiť bezpečnosť, bez ohľadu na to, o koho ide.„Musíme sa na úrovni všetkých orgánov činných v trestnom konaní dohodnúť na tom, aký bude výklad príslušného zákona alebo zákona o priestupkoch. Čo je priestupok, čo je trestný čin, a čo je sloboda prejavu,“ uviedol. Prax vyšetrovateľov a prokurátorov podľa neho potrebuje zosúladiť, rovnako považuje za potrebné zaistiť aj spôsob vyhľadávania takýchto útokov. Zároveň je podľa neho potrebné nájsť spôsob, ako vyhľadávať takého nenávistné útoky na sociálnych sieťach.„Ďalej musíme veľmi vážne rozhodnúť o prísnejších opatreniach pri dodržiavaní verejného poriadku na verejných zhromaždeniach,“ pokračoval, pričom opäť spomenul situáciu v Piešťanoch. Premiér zdôraznil, že nechcú reagovať len represívne, ale aj preventívne.„Musíme nájsť odpoveď na nenávisť, ktorú šírite vy,“ obrátil sa k médiám. Rovnako považuje za potrebné diskutovať o ochrane pred takýmito útokmi. „Tu si nemôže každý rozprávať čo chce, bez nejakej miery zodpovednosti,“ zdôraznil.„Je možno škoda, že zasadnutie Bezpečnostnej rady z dnešného dňa nemohlo byť priamo odvysielané. Počúvali by ste údaje, ktoré by vás šokovali,“ povedal premiér v súvislostí s dopoludňajším zasadnutím tejto rady. Spomenul napríklad to, že od mája 2024 narástol počet nenávistných útokov proti predstaviteľom vlády o 230 percent.„Ak porovnáme útoky na predstaviteľov vládnej koalície a predstaviteľov opozície, je to ako keby Kanada hrala pred 30 rokmi s niekým, kto nevie hrať hokej a skončí to 37:1,“ vyjadril sa.Fico tiež tvrdil, že prezentované informácie poukazovali aj na rozdielny prístup orgánov činných v trestnom konaní, podľa jeho slov, ak ide o človeka, ktorého médiá nemajú rady, tak sa s ním „orgány činné v trestnom konaní veľmi rady pohrajú“. Spomenul slovenského europoslanca a podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu , ktorý je vypočúvaný, lebo pozdravil „česť práci!".„Prečo teda človek, ktorý stojí na sociálnych sieťach oblečený v ukrajinskej vlajke, má v ruke sekeru a hovorí o tom, že treba dať premiéra ,dole', predpokladám, že doteraz nebola ani vypočutý. Nehovoriac o tom, že sú dôkazy, ktoré potvrdzujú, že je militantný, chodí strieľať na strelnicu a je napojený na politickú stranu Demokrati. Ako obyčajne. Pretože aj strelec z 15. mája 2024 je bezpochyby napojený na politickú stranu Demokrati,“ vravel predseda vlády s tým, že bezpochyby ide o politického aktivistu tohto zoskupenia.„Handlová je mesto, v ktorom žijú statoční ľudia,“ začal Fico na tlačovej besede. Spomenul i jeho bohatú banskú históriu, zdôraznil, že tam rád chodieval a rád tam i bude chodiť. „Toto mesto nemôže za to, že produkt nenávisti, atentátnik, ktorého stvorili médiá a opozícia, sem prišiel a urobil 15. mája to, čo urobil,“ vyjadril sa.Dodal, že po príchode do mesta išiel na to isté miesto a bol podľa jeho slov prekvapený, keď tam stretol množstvo tých istých ľudí, ktorí tam boli aj pred rokom. Následne sa obrátil na novinárov a apeloval na nich, aby si vypočuli to, čo títo ľudia hovoria na ich adresu.„Mali by ste si ich vypočuť. Pretože nás nepočúvate, a naše slová, výzvy, hodnotenia beriete, ako keď sa hádže hrach na stenu,“ pokračoval. Daní ľudia podľa neho sledujú médiá a hoci nie sú experti na mediálnu politiku, majú podľa jeho slov zdravý sedliacky rozum a dokážu jasne zhodnotiť, čo sa na Slovensku deje v poslednom období.„Do Handlovej sme prišli aj symbolicky. Chceme dať najavo, že nás ani vy (médiá), ani opozícia nezastavíte. Môžete písať čo chcete, môžete publikovať čo chcete. Opozícia môže robiť čo chce. Činnosť politickej strany Smer-SD zastavená nebude,“ prízvukoval.Dodal, že v Handlovej chcú demonštratívnym spôsobom na verejnom stretnutí vyjadriť odpor „k nenávisti, ktorú šírite vy (médiá) a ktorú šíri opozícia“. Podotkol, že na tomto stretnutí nebudú „nikoho ani vešať, ani posielať do basy“ a chcú kultivovane diskutovať o dianí na Slovensku.