Bezpečnostné zložky rozbili bunku, ktorá financovala extrémistov z IS

Moskva 27. septembra (TASR) - Ruské bezpečnostné zložky zadržali v Moskve deväť osôb pre podozrenie z financovania príslušníkov extrémistického hnutia Islamský štát (IS). S odvolaním sa na tlačovú službu moskovského riaditeľstva Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) o tom v piatok informovala agentúra Interfax.Organizátor kriminálnej bunky a jeho spolupáchatelia sa podľa SledkomuPodľa vyšetrovateľov sa pravdepodobný organizátor bunky pridal k IS počas pobytu v Egypte. Keď sa v roku 2015 vrátil do Ruska, začal hľadať ďalších sympatizantov tohto radikálneho hnutia, ktorí by boli ochotní poskytovať organizácii materiálnu pomoc.Táto osoba následne v nemenovanej aplikácii vytvorila skupinu, do ktorej pridávala, ochotné financovať bojovníkov IS v Iraku a Sýrii. Do tejto skupiny vstúpili približne tri desiatky ľudí.Zo správy Sledkomu tiež vyplýva, že organizátor sa s jednotlivými členmi skupiny stretával osobitne na predmestí Moskvy, kde tieto osoby následnePredpokladaný organizátor bunky pochádza z prevažne moslimskej Kabardsko-balkarskej republiky - federálneho subjektu ruskej federácie na severnom Kaukaze.