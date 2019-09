Beblavý: Vyjadrenie Pellegriniho ku Gorile je nehodné predsedu vlády

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. septembra (TASR) - Vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v súvislosti s kauzou Gorila je nehodné predsedu vlády. Na sociálnej sieti to uviedol predseda mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslav Beblavý.Pellegrini po rokovaní vlády v piatok povedal, že ak by sa potvrdila pravosť Gorily, mal by Beblavý odísť z politického života, pretože bol v tom čase súčasťou vlády.napísal Beblavý a doplnil, že na rozdiel od predsedu Smeru-SD Roberta Fica a jeho straníckych podriadených, s Pentou, obvineným Marianom K. ani inými oligarchickými skupinami kšefty nerobil.Premiér v piatok viackrát poukázal, že Gorila je kauzou vlády Mikuláša Dzurindu.reagoval Pellegrini.To, že nahrávku z Gorily, ktorú polícia našla v decembri 2018 v dome Mariana K., označili znalci za autentickú, potvrdil pre denník Sme odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Nahrávka je dlhá možno aj desiatky hodín a obsahuje ešte viac informácií, než bolo vo zverejnenom spise z roku 2011.povedal pre denník Kyselica.