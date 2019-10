Bezpečnostným silám sa nepodarilo zadržať syna El Chapa Guzmána

Joaquin "El Chapo" Guzman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 18. októbra (TASR) - Mexické bezpečnostné sily upustili vo štvrtok od úmyslu zadržať jedného zo synov známeho narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána. Stalo sa tak z dôvodu ochrany životov príslušníkov polície, keď jej jednotky obkľúčili po zuby ozbrojení členovia drogového kartelu. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.Viaceré médiá predtým uviedli, že polícia Ovidia Guzmána Lópeza v rámci bezpečnostnej akcie zadržala.V súvislosti s operáciou v meste Culiacán v západomexickom štáte Sinaloa, počas ktorej sa Guzmána Lópeza pokúsili zadržať, došlo k prudkým pouličným bojom za použitia automatických zbraní. Na uliciach ležali mŕtve telá, ako ukazujú fotografie agentúry Reuters.oznámil minister pre bezpečnosť Alfonzo Durazo.Joaquín Guzmán stál kedysi na čele mocného drogového kartelu Sinaloa, ktorý mal zázemie v rovnomennom mexickom štáte. Táto zločinecká organizácia bola najväčším dodávateľom drog do Spojených štátov. Časti drogového kartelu po otcovom zatknutí a vydaní do USA prevzali jeho synovia, medzi ktorými bol aj Ovidio Guzmán.El Chapo (Krpec) Guzmán bol súdom v New Yorku uznaný za vinného z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd, únosov a pašovania drog. Dostal doživotný trest plus ďalších 30 rokov väzenia.