Živnostníčka nemusí prerušiť živnosť, keď žiada o dávku materské

Bratislava 18. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pri žiadosti živnostníčky o materské neprihliada na to, či živnosť prerušila alebo zrušila a nesleduje ani to, či dosahuje príjem počas poberania materského.Živnostníčka teda môže podnikať, a pritom poberať dávku materské. Rozhodujúce pri posudzovaní nároku na túto dávku je to, či bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.Žiadosť o materské treba predložiť pobočke SP, ktorá vykonáva alebo naposledy vykonávala nemocenské poistenie danej živnostníčky. Pred podaním žiadosti musí mať uhradené včas a v správnej výške.Sociálna poisťovňa od januára do konca augusta 2019 ženám vyplatila 50.700 dávok v priemernej výške 660 eur.