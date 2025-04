Bezplatná právna pomoc bude pre osoby v núdzi dostupnejšia, Susko priblížil najpodstatnejšie zmeny – VIDEO

Dva druhy právnej pomoci

Okruh osôb sa zásadným spôsobom rozširuje

8.4.2025 (SITA.sk) - Okruh osôb, ktoré budú mať nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci , sa rozširuje. Vyplynulo to z vládneho návrhu novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorý v utorok schválil parlament. Návrh podporilo 144 poslancov.Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) vysvetlil, že schválená novela je krokom, ktorý zdôrazňuje záväzok vlády pokračovať v prijímaní sociálnych opatrení, a to aj v čase konsolidácie verejných financií "Zmeny, ktoré dnes poslanci prijali, sa týkajú sociálne najslabších občanov, ktorí sú v materiálnej núdzi. Základným cieľom novely je sprístupniť inštitút právnej pomoci, aby bol dostupnejší čo najširšiemu okruhu fyzických osôb, a aby tí, ktorí ju potrebujú, mohli právnu pomoc získať jednoduchšie a bez zbytočných prekážok," priblížil Susko s tým, že novela zákona nadobudne účinnosť 1. júla.Medzi najpodstatnejšie zmeny podľa ministra patrí najmä nová úprava posudzovania príjmov a výdavkov žiadateľa o právnu pomoc. Ako pripomenul, podľa aktuálne platného zákona sa právna pomoc poskytuje fyzickej osobe za splnenia určitých podmienok, a to najmä dosahovaný príjem a nemožnosť zabezpečiť využívanie právnych služieb svojím majetkom.Zákon pritom rozlišuje dva druhy právnej pomoci, a to bezplatnú právnu pomoc a právnu pomoc s finančnou účasťou. Podľa platného zákona je podmienkou pri nároku na bezplatnú pomoc to, že príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,4 násobok sumy životného minima.Pri právnej pomoci s finančnou účasťou je to vtedy, keď príjem fyzickej osoby presahuje 1,4 násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6 násobok tejto sumy."Novelou zákona sme zvýšili hranicu z 1,4 násobku životného minima na 1,8 násobok, čo aktuálne predstavuje zo sumy 383,59 eura na 493,18 eura. V prípade právnej pomoci s finančnou účasťou sme zvýšili hranicu na výšku nad 1,8 násobku sumy životného minima do 2,1 násobku," priblížil minister spravodlivosti s tým, že sa tak zásadným spôsobom rozširuje okruh fyzických osôb, ktoré budú mať nárok na poskytnutie či už bezplatnej právnej pomoci alebo právnej pomoci s finančnou účasťou prostredníctvom Centra právnej pomoci a jeho kancelárii.Medzi ohrozené skupiny pritom zaradili najmä seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, slobodných rodičov, obete trestných činov a nezaopatrené deti. Táto zmena podľa slov ministra pochádza z potreby reagovať na aktuálnu ekonomickú situáciu a zvýšené životné náklady nízkopríjmových obyvateľov spôsobené či už vysokou infláciou alebo vysokým nárastom cien energii a iných základných potrieb.