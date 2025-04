Brusel chystá odvetné clá na dovoz z USA až do výšky 25 percent

8.4.2025 (SITA.sk) - Európska únia chystá clá až do výšky 25 percent na americký tovar ako odvetu za americké clá na európsku oceľ a hliník. Clá sa majú uvaliť na americkú sóju, hydinu, ryžu, kukuricu, ovocie, drevo, motocykle, plasty, textil, elektrické zariadenia či kozmetické výrobky.V prípade schválenia väčšina ciel začne platiť od polovice mája, ale niektoré Únia uplatní až od decembra. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v utorok dostala k dispozícii tlačová agentúra AFP.Z predbežného zoznamu amerických tovarov, na ktoré chce uvaliť odvetné clá, EÚ vyňala bourbon. Vyhovela tak požiadavkám veľkých exportérov vína z Francúzska a Talianska, ktorých vystrašila Trumpova hrozba, že ako odvetu zavedie 200-percentné clo na európske alkoholické nápoje.Brusel zatiaľ nepripravuje odvetu na 20-percentné plošné clá na dovoz európskych tovarov do USA.