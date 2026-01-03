Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 3.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. januára 2026

Bezplatné novoročné korčuľovanie v Košiciach potrvá do Troch kráľov, kapacita je obmedzená – FOTO


Tagy: Steel Aréna v Košiciach

Košičania si do 7. januára budú môcť bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény. Novoročné korčuľovanie pre nich pripravilo ...



Zdieľať
gettyimages 1073653018 676x451 3.1.2026 (SITA.sk) -



Košičania si do 7. januára budú môcť bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény. Novoročné korčuľovanie pre nich pripravilo mesto Košice v spolupráci s Košickou arénou a HC Košice. Ako samospráva informovala, kapacita ľadovej plochy je obmedzená na 250 korčuliarov. Mesto doplnilo, že 3. a 5. januára (sobota a pondelok) sa bude korčuľovať od 10:00 do 12:00, a následne od 14:00 do 16:00. Na Troch kráľov, teda v utorok 6. januára, bude ľadová plocha k dispozícii od 10:00 do 12:00.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Program vyvrcholí v utorok 7. januára od 14:00 do 16:00, keď je pripravený špeciálny sprievodný program - k verejnosti sa pripoja aj hokejisti HC Košice spoločne s maskotom Vrankou," avizovalo mesto Košice.







Zdroj: SITA.sk - Bezplatné novoročné korčuľovanie v Košiciach potrvá do Troch kráľov, kapacita je obmedzená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Steel Aréna v Košiciach
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Násilie na ženách v politike je systémový problém, medzi príkladmi sa objavuje aj Zuzana Čaputová

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 