Sobota 3.1.2026
Úvodná strana
03. januára 2026
Násilie na ženách v politike je systémový problém, medzi príkladmi sa objavuje aj Zuzana Čaputová
Ženy vstupujúce do politiky neraz čelia vysokej miere obťažovania a násilia, deje sa to v online priestore aj mimo neho. Na problematiku násilia na ženách v politike poukázala
3.1.2026 (SITA.sk) - Ženy vstupujúce do politiky neraz čelia vysokej miere obťažovania a násilia, deje sa to v online priestore aj mimo neho. Na problematiku násilia na ženách v politike poukázala mimovládna organizácia Možnosť voľby.
Vo svojej východiskovej Správe o rodovo podmienenom násilí páchanom na političkách na Slovensku upozornila, že tento globálne narastajúci problém je ohrozením nielen pre rodovú rovnosť, ale aj pre demokratické procesy a právny štát. Organizácia rovnako poukázala aj na to, že páchatelia tohto násilia nebývajú temer nijako sankcionovaní, a to i napriek vysokej miere násilia voči mnohým političkám.
„Správa vznikla v rámci medzinárodného projektu, ktorého cieľom je nielen priniesť komplexnejšie dáta o situácii, ale aj navrhnúť mechanizmy účinnej ochrany političiek pred násilím. Na východiskovú správu bude nadväzovať hĺbková výskumná sonda skúseností političiek s násilím,“ uvádza Možnosť voľby.
Riaditeľka organizácie Adriana Mesochoritisková skonštatovala, že už v súčasnosti vieme, že ženy, ktoré pôsobia vo verejnom a politickom živote na Slovensku zažívajú rôzne formy násilia, od verbálnych útokov, cez kyberšikanu a šírenie nenávisti, až po systematické pokusy umlčať ich a vytlačiť z verejného priestoru.
„Ženy v politike sú terčom útokov nie preto, čo robia, ale preto, že sú ženami, ktoré majú hlas,“ dodala Mesochoritisová. Zo zistení správy vyplýva, že na Slovensku absentuje právny, politický aj inštitucionálny rámec, ktorý by sa špecificky venoval násiliu páchanému na ženách v politike a chránil ich pred útokmi. Súčasná legislatíva síce postihuje jednotlivé skutky, no nereflektuje ich rodovo podmienený charakter, ani štrukturálne súvislosti.
„Správa upozorňuje na vysokú mieru tolerancie voči verbálnym útokom a nenávistným prejavom - a to aj v prípade, keď ich páchajú verejne činné osoby. Jej súčasťou je prípadová štúdia venovaná bývalej prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá sa počas výkonu svojej funkcie stala terčom mimoriadne intenzívnych nenávistných a sexistických útokov. Ďalšia štúdia sa týka diskriminácie a obťažovania opozičnej poslankyne Progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej,“ uvádza Možnosť voľby.
Výskumníčka Možnosti voľby Kristína Gotthardová, ktorá spolupracovala na príprave výskumnej správy, poukázala, že zľahčovanie útokov voči ženám v politickom priestore verejnými osobnosťami, v spojení s nedostatočnými mechanizmami na ochranu žien a nápravu spôsobenej ujmy, môžu negatívne vplývať na motiváciu žien takéto útoky nahlasovať, vzhľadom na to, že na Slovensku zatiaľ neexistuje kultúra vyvodenia dôsledkov a prijatia zodpovednosti za podobné činy.
Mimovládna organizácia uviedla, že cieľom násilia je ženy političky umlčať a delegitimizovať, a v konečnom dôsledku ich vylúčiť z politiky. Útoky sú podľa mimovládky neraz koordinované a predstavujú ohrozenie pre inkluzívne vládnutie, rozhodovanie a správu vecí verejných, a tiež rodovo vyvážené politické zastúpenie.
„Správa vznikla v rámci medzinárodného projektu Rozpoznať, brániť sa, postaviť sa: Riešenie rodovo podmieneného násilia na ženách v politike (3R: Recognize, Resist, Rise Up: Tackling Gender-Based Violence against Women in Politics) podporeného Európskou úniou v programe CERV – DAPHNE, v spolupráci s partnerskými organizáciami z Českej Republiky, Nemecka, Maďarska a Írska. Nadväzovať na ňu budú ďalšie výskumné advokačné, vzdelávacie a osvetové aktivity. V snahe o celostný prístup k téme začala Možnosť voľby spolupracovať, i keď na neformálnej úrovni, s organizáciou Bez sexizmu,“ doplnila Možnosť voľby.
Zdroj: SITA.sk - Násilie na ženách v politike je systémový problém, medzi príkladmi sa objavuje aj Zuzana Čaputová © SITA Všetky práva vyhradené.
