Bezplatné vyšetrenie pre ľudí so psoriázou už 26. októbra

BRATISLAVA 22. októbra 2018 (WBN/PR) - 29. októbra si celý svet pripomína Svetový deň psoriázy. Pri tejto príležitosti pripravuje 27 dermatovenerologických ambulancií na piatok 26. októbra pre pacientov trpiacich týmto ochorením Deň otvorených dverí.Voľné termíny sú ešte v týchto mestách: Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Dunajská Streda, Košice, Kráľovsky Chlmec, Liptovský Hrádok, Michalovce, Námestovo, Nováky, Nové Mesto and Váhom, Piešťany, Púchov, Skalica, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník. Štúrovo a Topoľčany. Odborníci na liečbu psoriázy vás vyšetria zadarmo, bez čakania a bez výmenného lístka. Stačí si len objednať termín na www.derma.sk.Psoriáza, chronické zápalové ochorenie imunitného systému, postihuje v rovnakej miere ženy aj mužov. Väčšinou vzniká na vonkajšej strane lakťov, kolien či na hlave, no môže sa objaviť aj inde. Spozornieť by ste mali, ak si všimnete výskyt striebristých šupiniek, ktoré môžu svrbieť, páliť či pichať.Mnoho ľudí tieto prejavy prisudzuje iným kožným ochoreniam, najčastejšie atopickému ekzému. "Prejavujú sa podobne, výrazne svrbivými šupinkami na koži, mokvaním a chrastami, no nejde o to isté. Ku liečbe psoriázy pristupujeme inak, ako k liečbe atopického ekzému. Správna diagnóza je kľúčová," upozorňuje prof. MUDr. Juraj Péč CSc., prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.Väčšina pacientov psoriázu dostáva medzi 15. až 35. rokom života. Podľa doktora Péča za ochorením stojí najmä genetika. "Ak majú psoriázu obaja rodičia, pravdepodobnosť výskytu u ich dieťaťa je dokonca až 41 %," vysvetľuje. Gény však vznik psoriázy iba predurčujú. Spúšťačom býva najčastejšie stres. U niekoho je to maturitná skúška, u iných štúdium na univerzite, zamestnanie, svadba či narodenie dieťaťa. Stresovým situáciám sa však neviete vždy vyhnúť. Najlepšou prevenciou je preto zdravý životný štýl. Obezita, fajčenie či alkohol totiž zhoršujú symptómy a zvyšujú pravdepodobnosť vzniku psoriázy.Psoriáza je tiež častým pôvodcom iných zdravotných ťažkostí. "Až u 69 % pacientov môže napríklad dôjsť ku zmene štruktúry nechtov, k ich drobeniu či oddeleniu od nechtového ložiska. U 34 % pacientov sa súčasne so psoriázou vyvinie aj psoriatická artritída, teda zápal kĺbov, vedúci k ich poškodeniu. U 10-tich až 15-tich % z týchto pacientov je práve psoriáza prvou manifestáciou psoriatickej artritídy," vysvetľuje odborník.To však nie sú jediné problémy, ktoré ochorenie prináša. Môže vás zasiahnuť aj po emocionálnej stránke. Doktor Péč vraví, že v prípade psoriázy sú psychické problémy bežné: "Ľudia s týmto ochorením veľakrát cítia úzkosť, nedostatok sebadôvery a môžu dokonca upadnúť do depresií. Často odídu z práce, rozpadnú sa im vzťahy." Preto myslite na to, že nie je hanba vyhľadať popri dermatologickej liečbe aj pomoc psychológa.Zákerné kožné ochorenie sa prejavuje postupne. Na začiatku si nemusíte nič všimnúť. Nezanedbajte preto prevenciu, vďaka ktorej môžete ochorenie zachytiť už v začiatkoch. Príležitosťou spraviť prvý krok je deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa psoriázy. Zdarma a bez výmenného lístka vás 26. októbra od 8:00 do 15:00 vyšetria na jednej z 27 dermatovenerologických ambulancií. Stačí si len rezervovať termín na webovej stránke www.derma.sk