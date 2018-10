Parlamentné voľby v Bhutáne: Vyhrala strana DNT

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Thimphu 22. októbra (TASR) - Najviac kresiel si v tretích parlamentných voľbách v dejinách malého himalájskeho kráľovstva Bhután zabezpečila stredoľavicová strana Druk Njamrup Čogpa (DNT). Jej predseda - lekár Lotaj Čering - bude novým premiérom krajiny. Vyplýva to z predbežných výsledkov druhého kola hlasovania.Informovali o tom v pondelok tlačové agentúry AP a DPA.Podľa volebnej komisie DNT získala v 47-miestnom zákonodarnom orgáne 30 mandátov. Na druhom mieste skončila so 17 kreslami Strana mieru a prosperity (DPT).Prvé kolo volieb sa konalo v septembri a skončilo sa prekvapivou porážkou Ľudovodemokratickej strany Bhutánu (PDP) úradujúceho premiéra Čeringa Tobgaja. Rozhodujúce kolo prebehlo 18. októbra už iba medzi DNT a DPT.Účasť v druhom kole volieb do Národného zhromaždenia bola takmer 71 percent. Svoj hlas odovzdalo viac ako 310.000 oprávnených voličov, uviedla AP.V tejto juhoázijskej krajine ležiacej v oblasti východných Himalájí žije približne 800.000 ľudí. Išlo iba o tretie parlamentné voľby v Bhutáne od roku 2008, keď sa kráľovstvo pretransformovalo z absolutistickej monarchie na konštitučnú monarchiu.