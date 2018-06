Bezprostredne po výzve premiéra Abádího popravili 12 teroristov

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 29. júna (TASR) - V Iraku popravili obesením 12 ľudí odsúdených za terorizmus. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo premiér Hajdar Abádí v reakcii na nedávny únos a zabitie deviatich členov irackých bezpečnostných síl vyzval na zrýchlené vykonávanie popráv, uviedla v piatok podľa agentúry Reuters vláda v Bagdade.Abádí vo štvrtok nariadil "odplatu" prostredníctvom rýchlejších popráv teroristov odsúdených na trest smrti, ktorí už vyčerpali svoje práva na odvolanie.Iracké bezpečnostné zložky v stredu našli telá deviatich mužov roztrhané výbušninami, a to dva dni po vypršaní ultimáta stanoveného únoscami z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Tí v sobotu zverejnili videozáznam so šiestimi z unesených členov irackých bezpečnostných síl s tým, že ich zabijú, ak vláda do troch dní neprepustí sunnitské väzenkyne.Ako uviedlo iracké ministerstvo vnútra, pitvy preukázali, že mužov zabili ešte pred vypršaním ultimáta a že videozáznam bol propagandou Islamského štátu.Abádí vyhlásil definitívne víťazstvo nad sunnitskými militantmi vlani v decembri. IS však naďalej pôsobí v pohraničí so Sýriou a pokračuje podnikaní prepadov, vrážd a bombových útokov.Útoky IS sa v uplynulých týždňoch vystupňovali predovšetkým na diaľnici spájajúcej Bagdad so severom krajiny, kde došlo aj k únosu členov bezpečnostných síl.