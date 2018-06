Stavebný úrad rozhoduje o dodatočnom povolení stavby pod Mostom SNP

Na archívnej snímke stavba z drevenej konštrukcie pod Mostom SNP na petržalskej strane 12. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. júna (TASR) – Stavebný úrad vedie konanie o dodatočnom povolení ostro kritizovanej stavby pod Mostom SNP. Pre TASR to potvrdila Silvia Vnenková z petržalského miestneho úradu.Stavebný úrad vedie konanie o dodatočnom povolení zrealizovaných stavebných úprav, ktoré boli zrealizované nad rámec havarijného stavu.uviedla pre TASR Vnenková. Stavebný úrad vyzval stavebníka - spoločnosť Zemegula na predloženie dokladov, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov. Firma musí tiež dopracovať projektovú dokumentáciu ku konaniu o dodatočnom povolení.Pod Mostom SNP začala firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, budovať zrejme cyklistické a turistické centrum. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Krajský pamiatkový úrad Bratislava pre TASR uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa v máji dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad touto výstavbou.Stavebný úrad pred niekoľkými týždňami zastavil začaté práce na tejto stavbe. Podľa výsledkov vykonaného štátneho stavebného dohľadu na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP stavebník časť prác uskutočnil za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. Stavebník však uskutočnil aj opravy a stavebné úpravy nad rámec opráv, pôvodne navrhnutých statikom. Dôvodom malo byť zistenie zásadnejšieho ohrozenia nosnej funkcie statických častí konštrukcie, vrátane schodísk, než sa pôvodne predpokladalo.Miestny úrad Petržalka však začiatkom júna pre TASR skonštatoval, že firma Zemegula tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásila, ani nepožiadala o ich povolenie. Okrem toho, taktiež nad rámec nevyhnutných opráv a stavebných úprav zabezpečujúcich odstránenie havarijného stavu a stability mosta, začala firma realizovať novú konštrukciu dvojpodlažnej stavby.Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.