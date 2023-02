Bezstarostné soboty – tipuj bez starosti!

Čaká nás ďalšia Bezstarostná sobota v Niké. Ako si obľúbili tipéri túto akciu?

24.2.2023 (SITA.sk) - Skvelá akcia Bezstarostné soboty v Niké pokračuje. Ako ju využívajú tipéri? Aké výhody ponúka a aké zápasy vybrať zo sobotňajšej ponuky? Viac prezradí riaditeľ retailovej siete Niké Stanislav Cintavý.Tipéri tento bonus využívajú veľmi aktívne. Svojim spôsobom je to sen každého tipéra, natipovať si a v prípade neúspechu získať druhú šancu. U nás ju dostane v podobe pridelených nikov, za ktoré hrá ako za peniaze.Tipér si v sobotu podá tiket minimálne s kurzom 5, ktorý musí byť vyhodnotený v ten istý deň. Ak bude tento jeho tiket prehratý, vrátime mu vklad v nikoch až do výšky 10 eur. Ak bude vyhratý, tak berie výhru a samotný bonus môže využiť znova na ďalšom tikete. Preto je dobre prvý sobotný tiket podať so zápasmi, ktoré sa hrajú už na obed ????.Sobota je klasický tipérsky deň, ponuka je zvyčajne najširšia. No, a samozrejme výhodou je, že ak teda tipérovi tiket nevyjde a pripíšeme mu niky, v nedeľu má opäť skvelú ponuku a môže tieto niky použiť pri ďalšej stávke.Výhoda je tá, že neexistujú žiadne podmienky a tipér sa pri podaní správa tak, ako by hral za peniaze. Jednoducho na pobočke alebo v aplikácií si vyberie platbu za niky a prípadná výhra je už v peniazoch.Ja odporúčam byť možno trošku odvážnejší a skúsiť vyššie kurzy so šancou na vyššiu výhru, jednoducho treba hrať bezstarostne. Ak sa pýtaš na konkrétne zápasy, tak by som možno upriamil pozornosť na vo forme hrajúci Everton proti Aston Ville, v Nemecku sa mi páči zápas Herthy Berlín s Augsburgom, kde domáci musia vyhrať, nakoľko boj o záchranu v Bundeslige bude extrémne náročný. Pre tých čo radi riskujú by som skúsil Schalke v kurze skoro 3,0 proti Stuttgartu, kde domáci po neuveriteľných štyroch výsledkoch v rade 0:0, budú chcieť vyhrať. V Taliansku na zvýšenie kurzu Neapol, ktorý má fantastickú formu a Empoli by jeho sériu nemalo zastaviť. Napokon zo španielskej ligy sa mi páči v kurze približne 2,4 výhra domáceho Espanyolu nad Mallorcou. Odporúčanie zakončím mojou obľúbenou druhou francúzskou ligou, kde v zápase Grenoble – Le Havre sa mi páči stávka, že oba tímy skórujú v kurze takmer 2,3. Tipérom želám veľa šťastia.Informačný servis