Moldavsko odmietlo tvrdenia Ruska o nafingovanej ukrajinskej invázii, varuje pred psychologickými operáciami

Moldavsko nie je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), no vlani v júni, v rovnaký deň ako Ukrajina, získalo štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. Moldavská líderka sa tento týždeň stretla aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý prisľúbil podporu suverenity jej krajiny.





24.2.2023 (SITA.sk) - Moldavskí proeurópski lídri odmietli tvrdenia Ruska, že Ukrajina plánuje zaútočiť na ich proruský odštiepenecký región a vyzvali na pokoj. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ruské ministerstvo obrany bez dôkazov tvrdilo, že ukrajinskí sabotéri nafingujú inváziu do Podnesterska oblečení ako ruskí vojaci, čo by podľa nich malo byť zámienkou pre ukrajinskú inváziu.Moldavsko pritom už týždne varuje pred ruskými plánmi na destabilizáciu vlády v krajine. Oficiálni predstavitelia zároveň ruské tvrdenia odmietli ako „psychologické operácie“ v rámci vojny.„Ministerstvo obrany je presvedčené, že je to skôr prvok psychologickej operácie ako skutočný plán,“ vyjadril sa štátny tajomník Valeriu Mija.Moldavská prezidentka Maia Sandu počas návštevy Rumunska hovorila o nadchádzajúcich bezprecedentných bezpečnostných výzvach. „Niektorí chceli, aby naša krajina padla a mohli v Kišiňove dosadiť bábkovú vládu podriadenú záujmom Kremľa,“ skonštatovala.