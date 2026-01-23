Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

23. januára 2026

Biatlon: Najlepší výsledok posunul Remeňovú premiérovo do hromadných pretekov



Dvadsaťpäťročnú slovenskú biatlonistku zastihol začiatok nového roka vo výbornej forme.



Zdieľať
Biatlon: Najlepší výsledok posunul Remeňovú premiérovo do hromadných pretekov

Mária Remeňová si vyladila formu pred štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V Novom Meste na Morave v piatok obsadila 20. miesto v skrátených vytrvalostných pretekoch Svetového pohára, ktoré ju premiérovou v kariére katapultovalo do pretekov s hromadným štartom.


Dvadsaťpäťročnú slovenskú biatlonistku zastihol začiatok nového roka vo výbornej forme. V úvode januára si v šprinte v Oberhofe vylepšila kariérne maximum, keď skončila na 34. mieste a prvýkrát bodovala vo Svetovom pohári. V piatok v českom stredisku svoj výkon ešte vylepšila o 14 priečok. „Dnes som mala veľmi dobré pocity, keď som sa ráno zobudila. No pocity boli a vždy budú nejaké, takže som tomu nechcela nejako veriť. Ale veľmi ma to teší, budem veľmi, veľmi rada, ak sa mi podarí ísť tie preteky s hromadným štartom. Pretože som sa sústredila na strelnicu a robila som všetko pre to, aby to padalo,“ povedala v cieli, keď ešte nebolo oficiálne známa štartová tridsiatka na hromadné preteky.

Do nej ju posunul piatkový výkon, no aj to, že v nedeľňajšej súťaži nebude štartovať viacero z najlepších 25 pretekárok celkového poradia SP, ktoré mali miesto isté.

Remeňová si 20. miesto zaistila vďaka kvalitnému výkonu na strelnici, keď nesklopila len dva terče, po jednom na prvej aj druhej ležke. „Bola som rada, že som vedľa seba mala na stojke Francúzky Jeanmonnotovú a na druhej Braisazovú-Bouchetovú. Aj keď išli strieľať vedľa, tak som si chcela spraviť takú pohodu. Hlavne keď som videla, že oni išli strieľať dozadu a ja dopredu, a keď som videla, že je tam mierny poryv vetra, snažila som sa to zvládnuť,“ opísala dianie na strelnici.

Životný výkon ju tak nabudil pred blížiacimi sa olympijskými hrami: „Jasné, určite, olympijské hry sú sen každého športovca. Len ma mrzí ten dnešný finiš, trošku som tam dostala kŕč do brucha a nezvládla som to ako som chcela.“

