Sobota 24.1.2026
Denník - Správy
23. januára 2026
Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov
Kompletný menoslov v individuálnych i kolektívnych odvetviach schválilo v piatok 69. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d’Ampezzo bude Slovensko reprezentovať 52 športovcov. Kompletný menoslov v individuálnych i kolektívnych odvetviach schválilo v piatok v Bratislave 69. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Vo výprave je spolu 36 mužov a 16 žien. Na predchádzajúcich zimných hrách v Pekingu malo Slovensko 50 športovcov (37 mužov + 13 žien). „Verím, že budeme počas týchto dní držať spolu. Nikto nejde na olympiádu prehrať, nikto tam nejde, aby skončil posledný. Dúfam, že naši športovci urobia našim fanúšikom nejednu radosť,“ povedala členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Hrbeková.
Prvá časť výpravy vycestuje do dejiska hier 29. januára. "Čo sa týka počtu, mali sme také nejaké odhady a môžem povedať, že celkom presné. Ale je to len zhoda náhod, že sme sa trafili do tohto čísla. Mohli sme mať aj viac športovcov, môžem spomenúť Kiru Máriu Kapustíkovú, tá zostala ako prvá pod čiarou nepostupujúcich športovkýň. Takisto sánkari mali veľmi dobré rozbehnutú kvalifikáciu v dvojsedadlových saniach, ak by sa im to podarilo, tak by mali historicky najpočetnejšie zastúpenie a až sedem sánkarov by reprezentovalo Slovensko. Ale bohužiaľ, zranenie im neumožnilo pokračovať v kvalifikačnom procese. Mali sme počet športovcov aj pod 40, takže toto je také číslo, povedal by som primerané. Všetci športovci zároveň splnili podmienky Svetovej antidopingovej agentúry," povedal vedúci výpravy Roman Buček.
Dodal, že menoslov sa už meniť nebude, ak nenastanú neočakávané udalosti: „V prípade, ak sa stane nejakému športovcovi, ktorý bol dnes nominovaný úraz, alebo nejaká nečakaná udalosť, tak v tom prípade môže byť na základe špeciálneho pravidla vymenený iným športovcom. Ale toto už posudzuje aj daná Medzinárodná federácia a aj Medzinárodný olympijský výbor.“
Už na jeseň 2024 si vybojovali účasť hokejisti, tých je v nominácii 25. Následne miesto do krasokorčuliarskej súťaže mužov získal Adam Hagara. Medzinárodná biatlonová únia potvrdila v lete tohto roka 4 miestenky pre slovenské biatlonistky. Tri miesta vybojovali skialpinisti Marianna Jagerčíková s Jakubom Šiarnikom na premiéru tohto športu pod piatimi kruhmi, okrem nich bude štartovať aj Rebeka Cullyová. Viaceré kvalifikačné procesy sa skončili len nedávno až v polovici januára.
Najskúsenejší bude sánkar Jozef Ninis, čakajú ho už šieste ZOH v kariére. Pred dvoma týždňami potvrdil istotu svojho štartu v novom tobogane v Cortine d´Ampezzo. Týždeň predtým dosiahol najlepší výsledok v tejto sezóne, keď v pretekoch Svetového pohára v Sigulde skončil desiaty. Šiestou olympijskou účasťou vyrovná historický slovenský rekord kajakára na hladkej vode Erika Vlčeka.
Nominácia slovenských športovcov na ZOH 2026:
HOKEJ - 25
Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek, Erik Černák, Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Peter Čerešňák, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč.
tréningoví hráči: Lukáš Cingel, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo.
Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Miroslav Lažo (generálny sekretár), Zuzana Chrenková (manažérka), Vladimír Országh (hlavný tréner), Peter Frühauf, Ján Pardavý, Craig Ramsay, Todd Woodcroft (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (video analytik), Ján Kovačič (kondičný tréner), Pavol Lauko (lekár), Vladimír Čavojec, Martin Babják (fyzioterapeuti), Marek Jenčík, Juraj Stopka (maséri), Peter Jánošík, Tomáš Kyselica (tlačoví atašé).
KRASOKORČUĽOVANIE - 1
Adam Hagara.
Realizačný tím: Vladimir Dvojnikov, Alexandra Hagarová (tréneri).
BIATLON - 6
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, Šimon Adamov, Jakub Borguľa.
Realizačný tím: Patrik Kristlík (vedúci tímu), Martin Otčenáš, Martin Bajčičák, Jaroslav Kamenský, Daniel Kuzmin, Lukáš Daubner (tréneri), Štefan Lichoň, Ondrej Benka Rybár, Michal Neumann, Fabien Blondeau (servismani), Jakub Hudák, Denius Freudenfeld (fyzioterapeuti).
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - 4
Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Andreas Žampa.
Realizačný tím: Branislav Brozman (vedúci tímu v Cortine), Tomáš Žampa (vedúci tímu v Bormiu), Matej Gemza, Milchal Rajčan, Roman Murín, Timotej Takáč (tréneri), Filip Baláž, Patrik Roth, Vladimír Siráň (tréneri a servismani), Petra Hromcová, Paul Delberghe, Svätopluk Kovár (servismani), Kristián Piovarči (fyzioterapeut).
BEH NA LYŽIACH - 3
Mária Danielová, Peter Hinds, Tomáš Cenek.
Realizačný tím: Jana Búzeková (vedúca tímu), Radovan Cagala (koordinátor tímu), Ján Franc, Tomáš Kalivoda (tréneri), Michal Jurčo, Ivan Bukas (servismani).
SKOKY NA LYŽIACH - 1
Hektor Kapustík.
Realizačný tím: Vasja Bajc, Adrián Kapustík (tréneri).
SKIALPINIZMUS - 3
Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová, Jakub Šiarnik.
Realizačný tím: Francois Alluis, Ján Andrej Cully, Henrieta Horváthová (tréneri), Lukáš Glodžák (fyzioterapeut).
ŠORTREK - 1
Lea Popovičová.
Realizačný tím: Blanka Hympánová, Peter Jeleň (tréneri).
BOBY - 2
Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová.
Realizačný tím: Zdenka Jagnešáková (vedúca tímu), Milan Jagnešák, Oskars Kibermanis (tréneri aj servisní technici), David Rolet (servisný technik).
SÁNKOVANIE - 5
Jozef Ninis, Christián Bosman, Bruno Mick, Viktória Praxová, Desana Špitzová.
Realizačný tím: Viera Findurová-Bachárová (vedúca tímu), Lukáš Brož (hlavný tréner), Ján Harniš, Rastislav Drajna, Jaroslav Slávik (tréneri), Lukáš Glodžák (fyzioterapeut).
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - 1
Nikola Fričová.
Realizačný tím: Martin Hálek (tréner)
