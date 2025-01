Biatlon: Osrblie je už pripravené na pohár, prísť majú aj zvučné mená

V Národnom biatlonovom centre v Osrblí je už všetko pripravené na piate kolo IBU pohára - druhej najvyššej medzinárodnej biatlonovej ligy. Fanúšikovia sa môžu tešiť na tri súťažné dni a porciu šiestich pretekov. V stredu 15. januára sa biatlonisti a biatlonistky postavia na štart skrátených vytrvalostných pretekov, v piatok ich budú čakať rýchlostné preteky a program uzavrú v sobotu 18. januára dve atraktívne štafety - veľká miešaná štafeta a miešaná štafeta jednotlivcov.



Známa je už aj slovenská nominácia. Na Horehroní budú súťažiť dve biatlonistky, ktoré sú súčasťou slovenského ženského A tímu - Zuzana Remeňová a Júlia Machyniaková. Obe majú už bohaté skúsenosti z medzinárodných štartov vo Svetovom pohári, či na majstrovstvách sveta. Remeňová bude chcieť využiť dobrú formu a k desiatemu miestu z minulotýždňového IBU pohára v nemeckom Arberi pridať dobrý výsledok aj v domácom prostredí. Obom spomínaným pretekárkam budú robiť spoločnosť aj tri mladé talentované pretekárky: Sára Pacerová, Michaela Straková a Tamara Molentová, ktorá dosiahla v decembri svoj doteraz najväčší úspech, keď vybojovala skvelé tretie miesto na medzinárodnom juniorskom IBU pohári vo Švajčiarsku.



Slovenská mužská reprezentácia bude pozostávať z biatlonistov, ktorí sú vekom ešte juniormi. Najväčšie skúsenosti z nich majú Šimon Adamov a Matej Badáň, ktorí v tejto sezóne nastúpili na viacero pretekov SP. Okrem nich sa na domácich tratiach predstavia aj Maxim Mejtský, Benjamín Belicaj, Sebastián Ilavský a Martin Cienik.



K slovenskej nominácii sa vyjadril prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár: "Prioritou slovenského biatlonu sú vrcholné podujatia vo Svetovom pohári, keďže bojujeme o čo najlepšie umiestnenie v Pohári národov. Preto najlepší naši športovci budú súťažiť v Ruhpoldingu. V rovnakom termíne ako je osrbliansky IBU Cup sa uskutoční aj juniorský IBU Cup v Poľsku, kde naši mládežníci budú tiež štartovať. Preto je nominácia postavená tak, aby sa v Osrblí predstavili na domácej pôde mladí, talentovaní biatlonisti."



Podobne ako na úspešných minuloročných majstrovstvách Európy sa aj tento rok na Horehroní predstaví viacero zaujímavých a zvučných biatlonových mien z viac ako 30 krajín. Už tradične bude najväčším ťahákom mužská reprezentácia Nórska s avizovanými pretekármi ako Johannes Dale-Skjevdal, Sivert Guttorm Bakken, Johan-Olav Botn či Isak Frey. V ženskej zložke figurujú známe mená ako Ida Lienová alebo Karoline Erdalová. Aj Francúzsko avizuje silnú zostavu. Napríklad líderku celkového poradia IBU Cup-u Paulu Botetovú, ktorá vyhrala uplynulé rýchlostné preteky SP v Oberhofe. Prihlásená je aj Jeanne Richardová, ktorú Paulína Bátovská Fialková porazila v tesnom súboji o tretie miesto na posledných decembrových pretekoch SP. Zahraničné výpravy však ešte môžu pozmeniť zloženie tímov najneskôr v utorok 14. januára.



Zo známych mien Taliansko nateraz prihlásilo Beatrice Trabucchiovú, Daniellu Cappellariovú, Švédsko ohlásilo Johannu Skottheimovú, Emila Nikvista, Ukrajina Anastasiju Merkušinovú a Arťoma Tyščenka. Z ďalších krajín by mali prísť do Osrblia známi biatlonisti ako Jakub Štvrtecký a Adam Václavík z Česka, Tuomas Harjula a Olli Hiidensalo z Fínska, Lea Meierová zo Švajčiarska a najmä Poľka Monika Hojnisová-Staregová, ktorá sa vracia do medzinárodnej konkurencie po takmer trojročnej prestávke. "V Osrblí máme zasnežený najdlhší bežecký okruh na Slovensku, oveľa dlhší ako na Skalke i Štrbskom plese. Vládnu tu najlepšie podmienky na bežecké lyžovanie v krajine. Zasnežené sú všetky trate vďaka 12 delám, ktoré pracovali najmä po nociach. Snehové podmienky sú na vysokej úrovni, vyššej ako na niektorých podujatiach Svetového pohára. Pripravený je aj bohatý sprievodný a kultúrny program, najmä na piatok a sobotu. Bude to oslava biatlonu, na ktorú pozývame všetkých fanúšikov. Môžu sa zabaviť aj vo fan zóne, kde bude robiť kvíz Ivona Fialková," dodal Vozár.

nominácia SR na IBU Cup v Osrblí:



Muži: Šimon Adamov, Matej Badáň, Maxim Mejtský, Benjamín Belicaj, Sebastián Ilavský, Martin Cienik



Ženy: Zuzana Remeňová, Júlia Machyniaková, Sára Pacerová, Tamara Molentová, Michaela Straková

program 5. kola IBU CUP-u v Osrblí:



streda 15. januára:



10.30 h. vytrvalostné preteky na 15km – muži



14.30 h. vytrvalostné preteky na 12,5 km – ženy



piatok 17. januára:



11.00 h. rýchlostné preteky (šprint) na 10km – muži



14.30 h. rýchlostné preteky (šprint) na 7,5km – ženy



sobota 18. januára:



10.30 h., tímová mix štafeta – muži + ženy



13.45 h. mix štafeta jednotlivcov – muži + ženy