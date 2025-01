Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo by mal podľa informácií viacerých médií zotrvať v saudskej Pro League. Údajne je blízko k predĺženiu kontraktu so svojím súčasným klubom Al-Nassr do konca budúcej sezóny.





Čoskoro 40-ročný útočník pôsobí v klube od roku 2022 a je momentálne najlepšie plateným futbalistom sveta. Vďaka novému kontraktu by mal ročne zarobiť cez 200 miliónov eur. Aktuálna zmluva Ronalda vyprší na konci júna.V Al-Nassr zaznamenal Ronaldo v 84 zápasoch už 75 gólov. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty zatiaľ získal s klubom jedinú trofej - Arabský pohár v roku 2023.