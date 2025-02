Biatlonisti SR idú na MS s 9 pretekármi, líderkou Bátovská Fialková

Slovenský zväz biatlonu (SZB) vyslal na majstrovstvá sveta do švajčiarskeho Lenzerheide päť žien a štyroch mužov. Najväčšie očakávania sú na pleciach Paulíny Bátovskej Fialkovej, no o cenné výsledky zabojujú aj ďalší. Svetový šampionát odštartuje v stredu 12. februára mix štafetou a vyvrcholí hromadnými pretekmi mužov a žien v nedeľu 23. februára.





Vo Švajčiarsku sa vôbec prvýkrát v histórii uskutočnia spoločné majstrovstvá sveta v biatlone. Ženy tu bojovali o tituly už v roku 1985, no vtedy ešte na samostatnom šampionáte v Egg am Etzel. Stredisko v Lenzerheide v kantóne Graubünden sa nachádza v nadmorskej výške približne 1400 metrov a Svetový pohár sa tam konal premiérovo v roku 2023 a slúžil ako generálka práve na tohtoročné MS. V mestečku, ktoré má niečo cez 2100 obyvateľov, sa niekoľkokrát zastavil aj Svetový pohár v alpských disciplínach a Tour de Ski bežcov na lyžiach.Šampionát odštartuje v stredu 12. februára mix štafetou, v ktorej sa predstavia aj slovenskí pretekári. V piatok a sobotu prídu na rad šprinty a úvodný víkend majstrovstiev uzavrú v nedeľu stíhacie preteky. Ženy nastúpia na vytrvalostné preteky po dni voľna, muži po dvoch. Na budúci štvrtok sa rozdajú medaily v mixe dvojíc, v sobotu v štafetách a podujatie vyvrcholí v nedeľu pretekmi s hromadným štartom žien a mužov, kam sa prebojujú iba tí najlepší.SZB vyslal do švajčiarskeho strediska okrem Bátovskej Fialkovej aj trojnásobnú olympijskú víťazku Anastasiu Kuzminovú, Emu Kapustovú a sestry Máriu a Zuzanu Remeňové. Medzi mužmi budú reprezentovať Jakub Borguľa, Damián Cesnek, Artur Ischakov a Tomáš Sklenárik. Slovensko môže postaviť do individuálnych disciplín po troch mužov i ženy a preto zatiaľ nie je jasné, ako tréneri obsadia jednotlivé preteky. Líderkou slovenskej výpravy je Bátovská Fialková, ktorá sa vlani vrátila do súťažného kolotoča po materstve a už má za sebou výborné výsledky. Počas prípravy získala zlato a bronz na MS v letnom biatlone v Otepää, no zarezonovalo najmä jej tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom SP vo francúzskom Annecy. Vo finiši zdolala o jednu desatinu sekundy domácu Jeanne Richardovú a dosiahla prvý pódiový výsledok v prestížnom seriáli od marca 2022. Kuzminová sa predstaví na druhých MS po návrate ku kariére a Kapustovú čaká premiéra medzi dospelými. Rovnako aj juniorov Ischakova a Borguľu.Medzi najväčších favoritov na cenné kovy patria opäť nórski biatlonisti. Johannes Thingnes Bö síce túto sezónu nie je taký dominantný ako po minulé roky, no jeho krajania sú pripravení. Navyše, pre J.T. Böa (31), ako aj jeho staršieho brata Tarjeia (36), to sú rozlúčkové majstrovstvá sveta pred spoločným marcovým odchodom do dôchodku. Mladší z bratskej dvojice by chcel čo najviac napodobniť svoje výkony z posledných dvoch šampionátov v Oberhofe a v Novom Měste na Moravě, kde ako prvý v histórii získal medaily vo všetkých siedmich súťažiach, v ktorých štartoval. Veľkú motiváciu má aj jeho krajan Sturla Holm Lägreid, ktorý je líder celkového poradia SP a najhorúcejší kandidát na medaily. Nórom budú konkurovať najviac Francúzi Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet či bratia Claudeovci. Švédi veria Sebastianovi Samuelssonovi, Nemci Philippovi Nawrathovi a Taliani Tommasovi Giacomelovi.U žien je konkurencia vyrovnanejšia a o najviac úspechov by mali zviesť súboje Nemka Franziska Preussová s Francúzskou Lou Jeanmonnotovou, ktorá je v poslednej dobe vo veľmi silnej forme. O popredné priečky bude pravdepodobne bojovať aj jej krajanka Julia Simonová či švédske sestry Hanna a Elvira Öbergové.Najviac medailí z majstrovstiev sveta doteraz získal Ole Einar Björndalen. Legendárny Nór nazbieral 20 zlatých, 14 strieborných a jedenásť bronzových cenných kovov. J. T. Bö má doteraz 20 titulov, no menej strieborných a bronzových medailí. Ženám kraľuje Nórka Marte Olsbu Röiselandová s 13 zlatými a štyrmi bronzovými medailami.

nominácia SR:



ženy: Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Ema Kapustová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová



muži: Jakub Borguľa, Damián Cesnek, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik







program MS v Lenzerheide:



streda 12. februára 14.30: mix štafeta



piatok 14. februára 15.05: šprint žien na 7,5 km



sobota 15. februára 15.05: šprint mužov na 10 km



nedeľa 16. februára 12.05: stíhacie preteky žien na 10 km, 15.05 stíhacie preteky mužov na 12,5 km



utorok 18. februára 15.05: vytrvalostné preteky žien na 15 km



streda 19. februára 15.05: vytrvalostné preteky mužov na 20 km



štvrtok 20. februára 16.05: mix dvojíc



sobota 22. februára 12.05: štafety žien na 4x6 km, 15.05 štafety mužov na 4x7,5 km



nedeľa 23. februára 13.45: preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km, 16.05 preteky s hromadným štartom mužov na 15 km