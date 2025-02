NBA: Dončič s víťaznou premiérou za LA Lakers, proti Utahu mal 14 bodov

Slovinský basketbalista Luka Dončič má v zámorskej NBA za sebou vydarený debut v drese Los Angeles Lakers. Proti Utahu Jazz nastúpil po boku hviezdneho LeBrona Jamesa a 14 bodmi prispel k triumfu svojho tímu 132:113. Lakers natiahli víťaznú sériu na šesť duelov, najvýraznejšie sa o to pričinil James, ktorý zaznamenal 24 bodov.





Dončič sa dočkal ovácií stoji od publika, v ktorom prevažovali fanúšikovia v zlatých tričkách s jeho menom a číslom 77. Dvadsaťpäťročný Slovinec sa uviedol v novom pôsobisku premeneným trojkovým pokusom i finančným príspevkom miestnej komunite. Dončič prostredníctvom vlastnej nadácie daroval 500-tisíc USD na odstránenie následkov ničivých požiarov v najväčšom kalifornskom meste. "Keď som pristál v LA, zarmútilo ma vidieť a dozvedieť sa viac o škodách spôsobených lesnými požiarmi. Nemôžem tomu uveriť a súcitím so všetkými deťmi, ktoré prišli o svoje domovy, školy a miesta, kde sa hrávali so svojimi kamarátmi. Všetkým, ktorých postihli tieto požiare odkazujem, že sme tu, aby sme pomohli. Teraz aj dlhodobo. Váš nový sused," napísal Slovinec na sociálnej sieti.Pre Dončiča to bol prvý zápas po takmer siedmich týždňoch, odkedy si natiahol lýtko ešte v závere svojho šesťročného pôsobenia v Dallase Mavericks. "Úroveň nášho nadšenia je na vysokej úrovni. Nemyslím si, že by sa na našom prístup alebo hernom pláne niečo zmenilo," uviedol po premiére novej posily tréner Lakers JJ Redick. V dave nechýbal ani legendárny Dirk Nowitzki, Dončičov bývalý spoluhráč a mentor zo začiatkov pôsobenia v Dallase.Pokračuje aj víťazná séria Denveru, ktorý uspel nad Portlandom vysoko 146:117 najmä vďaka 40-bodovému Srbovi Nikolovi Jokičovi. Nuggets zvládli uspieť už v siedmom stretnutí za sebou. Šesť duelov v rade doviedli do víťazného konca hráči Oklahomy, v noci na utorok zdolali doma New Orleans 137:101. Ústrednou postavou bol opäť kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaknihoval 31 bodov. Pelicans prehrali deviaty zápas za sebou.Vedúci tím Východnej konferencie Cleveland zvládol úlohu favorita a zdolal Minnesotu 128:107. Hosťom nestačilo na palubovke Cavaliers ani 44 bodov Anthonyho Edwardsa, domácich potiahol 28 bodmi Evan Mobley.

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Minnesota Timbervolwes 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29)



Najviac bodov: Mobley 28 (10 doskokov), Mitchell 23, Garland 17 - Edwards 44, Dillingham 13, Gobert 12







Orlando Magic - Atlanta Hawks 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29)



Najviac bodov: Wagner 37, Banchero 31, Da Silva 9 - Young 19, LeVert 18, Mann 12







Washington Wizards - San Antonio Spurs 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)



Najviac bodov: Vukčevič 18, Holmes 17, Poole 16 - Wembanyama 31 (15 doskokov), Fox 30, Castle 16







Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)



Najviac bodov: Claxton 16, C. Johnson 14, Sharpe 14 - Diabate 21 (10 doskokov), Salaun 16, Smith 13







Miami Heat - Boston Celtics 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15)



Najviac bodov: Adebayo 22 (12 doskokov), Burks 13, An. Wiggins 11 - Tatum 33, Porzingis 17, Horford 16 (10 doskokov)







Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)



Najviac bodov: Lillard 38, Kuzma 21, Prince 19 - Curry 38, Butler 20, Hield 16







Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 31, Aar. Wiggins 24, Williams 16 - Murphy 23, Williamson 17, Hawkins 12







Dallas Mavericks - Sacramento Kings 128:129 pp (35:27, 26:34, 32:26, 23:29 - 12:13)



Najviac bodov: Irving 30, Dinwiddie 20, Thompson 19 - DeRozan 42, LaVine 17, Monk 17







Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)



Najviac bodov: Jokič 40, Braun 26, Strawther 18 - Banton 22, Clingan 21, Simons 17







Los Angeles Lakers - Utah Jazz 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)



Najviac bodov: James 24, Reaves 22, Hačimura 21 - Collins 17 (11 doskokov), Markkanen 17, Clarkson 16