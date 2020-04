Biatlonisti už poznajú kalendár budúcej sezóny, preteky Svetového pohára budú aj v Pekingu

Ťumen doplatil na škandály

Letný biatlon v ohrození

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná biatlonová únia (IBU) v sobotu zverejnila kalendár pre nasledujúcu sezónu Svetového pohára. Ročník 2020/2021 odštartuje vo fínskom Kontiolahti a vôbec ako prvé sa pôjdu vytrvalostné preteky mužov na 20 kilometrov.V porovnaní s predošlou predčasne ukončenou sezónou pribudlo podujatie v Pekingu (26. februára - 1. marca). Istým spôsobom pôjde o generálku pred zimnými olympijskými hrami, ktoré v roku 2022 hostí práve čínska metropola.Svetový šampionát sa v roku 2021 mal pôvodne uskutočniť v rodisku Anastasie Kuzminovej, teda v ruskom Ťumeni. Pre dopingové škandály súvisiace s Ruskom však bolo toto prestížne podujatie už v roku 2018 presunuté do slovinského strediska Pokljuka.Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v priebehu februára, teda pred 8. kolom SP v Pekingu. Po ňom budú nasledovať preteky v Novom Meste na Morave a sezóna vyvrcholí v nórskom Holmenkollene."Samozrejme, nemôžeme prehliadať súčasnú situáciu, ktorému biatlonová rodina čelí z dôvodu šírenia koronavírusu. Napriek tomu sa potrebujeme pozerať dopredu a plánovať najlepšie ako vieme. IBU pripravuje budúcu sezónu bez žiadnych prerušení a postaráme sa o to, aby športovci mohli súťažiť za bezpečných okolností. Možno však budeme musieť ešte upraviť naše plány na základe globálnej zdravotnej situácie a vládnych nariadení. Blaho našich športovcov, organizátorov a fanúšikov bude mať zásadný význam," povedal generálny tajomník IBU Niklas Carlsson.Momentálne zostávajú v ohrození najmä MS v letnom biatlone. Tie sa v termíne 20. - 23. augusta majú uskutočniť v nemeckom Ruhlpoldingu, teda v jednom z tradičných dejísk biatlonovej sezóny.Napriek tomu, že Nemecko sa môže pýšiť najvyšším počtom ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, tamojšia vláda zrušila všetky hromadné podujatia do konca augusta. V hre je aj možnosť posunutia šampionátu na neskorší termín.