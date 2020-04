Van der Poel je jediný, kto môže vyhrať všetkých päť monumentov, tvrdí belgická legenda

Jediný schopný

Dokáže hocičo

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Holanďan Mathieu van der Poel je trojnásobný svetový šampión v cyklokrose, no vlani predvádzal vynikajúce výkony aj v cestnej cyklistike. Pamätným a vskutku nevídaným spôsobom vyhral klasiku Amstel Gold Race a ako štvrtý finišoval na náročných pretekoch Okolo Flámska.Aj v roku 2020 mal bojovať o klasikárske víťazstva, ale pandémia koronavírusu zastavila takmer celý športový život. Hviezdnu budúcnosť 25-ročnému cyklistovi predpovedá aj legendárny Belgičan Roger De Vlaeminck, víťaz jedenástich monumentálnych klasík."Naozaj si myslím, že je jediný, kto môže vyhrať všetkých päť monumentálnych klasík. Má na to všetky schopnosti. Je neuveriteľne všestranný, v tomto mi pripomína mňa. Do akýchkoľvek pretekov nastúpi, bude v nich favoritom," cituje De Vlaemincka aj portál idnes.cz.Momentálne má Van der Poel na konte 22 profesionálnych víťazstiev a už v roku 2018 sa stal národným holandským šampiónom.Dnes 72-ročný De Vlaeminck vyhral štyrikrát monumentálnu klasiku Paríž-Roubaix, rovnako ako jeho nemenej slávny krajan Tom Boonen. Ich spoločný rekord by však mohol atakovať práve Van der Poel."Som presvedčený o tom, že Paríž-Roubaix vyhrá trikrát, štyrikrát, možno aj päťkrát. Dokáže hocičo. Stará sa o seba, má výborný tréning - je to trieda. Pokiaľ by som mal niekomu prenechať žezlo 'Pána Paríž-Roubaix', bol by som rád, keby to bol on," povedala belgická cyklistická legenda.Zaujímavosťou je, že aj De Vlaeminck je majstrom sveta v cyklokrose spred 45 rokov. V tejto disciplíne mal byť Van der Poel veľkým favoritom na OH v Tokiu."Je to veľká škoda, že bola olympiáda preložená, ale nebolo iného východiska. Zdravie je priorita. Na druhú stranu je to komplikácia, pretože štyri roky systematicky smerujete k nejakému vrcholu a teraz tento plán môžete zahodiť. Kvôli olympiáde budem budúci rok pokračovať aj v jazde na horských bicykloch," povedal Holanďan.