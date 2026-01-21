|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vincent
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. januára 2026
Biatlonistky Slovenska získali na majstrovstvách Európy juniorov striebro a bronz
Tamara Molentová získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km vo fínskom meste Imatra striebro a hneď za ňou skončila jej krajanka Michaela Straková.
Zdieľať
Slovenská výprava otvorila účinkovanie na majstrovstvách Európy juniorov v biatlone dvoma medailami. Tamara Molentová získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km vo fínskom meste Imatra striebro a hneď za ňou skončila jej krajanka Michaela Straková. Slovenky zdolala iba Švédka Greta Lindqvistová Seldahlová.
Na kontinentálnom šampionáte neštartovali reprezentanti biatlonových veľmocí Nórska, Francúzska a Nemecka, čo dalo šancu na úspech ďalším krajinám. Výborne sa jej chopili Slovenky. Molentová odštartovala s nulou na prvej položke, no na druhej minula dva terče a priebežne figurovala na 17. mieste. Straková minula na prvej ležke jeden terč, na úvodnej stojke nezaváhala a vyšvihla sa priebežne na šiestu pozíciu. Druhú ležku zvládli obe bezchybne a držali sa v najlepšej desiatke. Na záverečnej stojke pridala Straková jednu chybu, Molentová trafila všetky terče a dostala sa na priebežne druhú priečku pred svoju krajanku. Tak prišli aj do cieľa. Strieborná Molentová stratila na víťazku Lindqvistovú Seldahlovú, ktorá trafila všetkých dvadsať terčov, iba deväť sekúnd, Straková mala manko 36,3 s.
„Na trati som sa dnes cítila veľmi dobre a dokázala som sa držať aj s úplne najrýchlejšími pretekárkami. Škrie ma druhá strelecká položka, kde to neboli ďaleké rany, no hlavne aj to, že mi dnes streľba trvala ešte dlhšie ako zvyčajne,“ povedala sebakriticky Molentová pre slovenskybiatlon.sk.
Straková nadviazala na svoje úspechy z minuloročného EYOF-u v Gruzínsku, kde vyhrala individuálne i rýchlostné preteky, a do zbierky pridala prvú veľkú medailu v juniorskej kategórii. „Som veľmi spokojná s mojím výkonom, pretože som to vôbec nečakala. Je to lepšie ešte o to, že sme na pódiu spolu s Tami. Bežalo sa mi veľmi dobre, mrzí ma iba posledná rana na záverečnej stojke, ktorú som si mohla lepšie postrážiť,“ uviedla pre slovenskybiatlon.sk.
Z ďalších troch slovenských reprezentantiek skončila Ema Zvarová so štyrmi chybami a vyše päťminútovou stratou na 35. pozícii, Eliška Molnárová minula päťkrát a obsadila 45. priečku (+6:16,0 min) a Veronika Michalechová figurovala so siedmimi chybami na 48. mieste (+6:33,0 min).
MEJ - vytrvalostné preteky na 12,5 km junioriek:
1. Greta Lindqvistová Seldahlová (Švéd.) 41:31,2 (0), 2. Tamara MOLENTOVÁ +9,0 s (2), 3. Michaela STRAKOVÁ (obe SR) +36,3 (2), 4. Elza Bleideleová (Lot.) +43,4 (4), 5. Lucie Jandurová (ČR) +44,5 (1), 6. Alessia Laagerová (Švaj.) +51,9 (2), ... 35. Ema ZVAROVÁ +5:10,7 (4), 45. Eliška MOLNÁROVÁ +6:16,0 (5), 48. Veronika MICHALECHOVÁ (všetky SR) +6:33,0 (7)
Prečítajte si tiež
Liga majstrov: Arsenal má priamy postup, Lobotkov Neapol remizoval v Kodani