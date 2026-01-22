|
|
Štvrtok 22.1.2026
Meniny má Zora
Denník - Správy
21. januára 2026
Liga majstrov: Bayern si zaistil osemfinále, Slavia podľahla Barcelone
Slavia nastúpila proti Barcelone bez rešpektu. Prežila bez ujmy úvodnú šancu Fermina Lopeza a v 10. minúte sa ujala vedenia.
Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v stredajšom zápase 7. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad belgickým Union Royale Saint-Gilloise 2:0 a ako druhý tím po londýnskom Arsenale si zabezpečili priamy postup do osemfinále. Slavia Praha prehrala doma s FC Barcelona 2:4 a definitívne stratila šancu na účasť vo vyraďovacej fáze. Za českého šampióna nastúpil od 65. minúty slovenský krídelník Ivan Schranz, jeho krajan Erik Prekop sledoval duel z lavičky náhradníkov.
Slavia nastúpila proti Barcelone bez rešpektu. Prežila bez ujmy úvodnú šancu Fermina Lopeza a v 10. minúte sa ujala vedenia, keď rohový kop Michala Sadílka predĺžil na zadnú žrď Tomáš Holeš a loptu pretlačil do brány Vasil Kušej. Favoritovi chvíľu trvalo, kým sa otriasol z rýchleho úderu, no postupne sa dostal do tempa. V 34. minúte Frenkie de Jong vysunul Lopeza, ktorý prepálil brankára Jindřicha Staněka - 1:1. Ten istý hráč o sedem minút neskôr poslal španielskeho giganta do vedenia presnou strelou spoza šestnástky. „Zošívaní“ stihli ešte do prestávky zareagovať, loptu tentoraz predĺžil na prednú tyč Štěpán Chaloupek a do siete sa odrazila od Roberta Lewandowského - 2:2. Barcelona v druhom dejstve zapla na vyššie obrátky. Zásah de Jonga ešte neplatil pre tesný ofsajd, ale v 64. minúte už dal tretí gól „blaugranas“ nechytateľnou strelou striedajúci Dani Olmo. Triumf hostí poistil po akcii Marcusa Rashforda zblízka Lewandowski. Slavia tak k doterajším trom získaným bodom ďalšie nepridala a pred záverečným kolom ligovej fázy je jasné, že sa do postupovej 24-ky nedostane. „Barca“ poskočila v tabuľke na deviate miesto.
Bayern po bezgólovom prvom polčase zlomil odpor Union Royale Saint-Gilloise krátko po prestávke, keď dvakrát v rýchlom slede skóroval anglický kanonier Harry Kane. Úradujúci nemecký majster hral od 63. minúty bez vylúčeného Kima Min-Jaea, ale víťazstvo si už postrážil. V tabuľke je s 18 bodmi na druhom mieste o tri body za vedúcim Arsenalom (21 b.) a má už istú osemfinálovú miestenku, keďže na deviatu pozíciu má pred záverečným kolom k dobru päť bodov.
Do prvej osmičky sa k Arsenalu posunuli ďalšie tri anglické kluby. Chelsea zdolala cyperský Pafos 1:0 gólom Moisesa Caiceda z 78. minúty a poskočila s 13 bodmi na ôsmu priečku. Siedmy je vďaka lepšiemu skóre Newcastle United, ktorý si poradil s PSV Eindhoven 3:0. Na štvrté miesto sa vyšvihol Liverpool (15 b.), ktorý uspel na pôde Marseille 3:0. Proti Olympique nastúpil aj s egyptským útočníkom Mohamedom Salahom, ktorý sa po turbulentnom období v klube a návrate z Afrického pohára národov opäť zapojil do tréningového procesu v LFC. V Marseille dostal šancu v základnej zostave. Úradujúci anglický majster mal od úvodu navrch, v 25. minúte ešte gól Huga Ekitikeho neplatil pre ofsajd, ale v závere prvého polčasu už poslal hostí do vedenia Dominik Szoboszlai, ktorý sa presadil „lišiackou“ strelou z priameho kopu popod múr. Po zmene strán LFC ešte zvýraznil svoje víťazstvo. V 73. minúte Jeremie Frimpong prekonal Geronima Rulliho, napokon pripísali vlastný gól brankárovi Marseille. Triumf spečatil v nadstavenom čase Cody Gakpo.
Juventus si poradil s Benficou 2:0 vďaka zásahom Khephrena Thurama a Westona McKennieho a zaznamenal tretiu výhru za sebou. Vďaka nej sa posunul na 15. miesto. Ďalší zástupca talianskej Serie A Atalanta Bergamo si v prípade víťazstva nad Bilbaom mohla upevniť miesto v prvej osmičke, no proti Athleticu neudržala vedenie a prehrala 2:3. Domácim nepomohol ani gól bývalého hráča Dunajskej Stredy Nikolu Krstoviča.
Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom remizovalo na pôde Galatasarayu 1:1. V Istanbule malo expresný štart, po centri Mattea Ruggeriho otvoril už vo 4. minúte skóre hlavičkou Giuliano Simeone. Galatasaray okamžite odpovedal, Roland Sallai zacentroval z pravej strany a loptu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Marcos Llorente. V 60. minúte mohol poslať španielsky tím druhýkrát do vedenia Hancko, po veľkom závare v domácej šestnástke však loptu netrafil ideálne a nastrelil len protihráča. Hostia vystupňovali v druhom polčase svoj tlak, no brankár Ugurcan Cakir zlikvidoval strelu Antoinea Griezmanna z priameho kopu i prudké zakončenie Alexa Baenu. V nadstavenom čase spálil tutovku aj domáci Gabriel Sara, a tak sa už skóre nezmenilo. Hancko odohral na stopérskom poste celý zápas. Atletico sa s 13 bodmi priebežne posunulo na ôsme miesto garantujúce priamy postup do osemfinále, turecký zástupca je s 10 bodmi šestnásty.
Azerbajdžanský Karabach si pripísal už tretí triumf v súťaži, keď zdolal Eintracht Frankfurt 3:2 vďaka gólu Bahlula Mustafazadu zo štvrtej nadstavenej minúty. Ďalšie dva zásahy domácich pridal Camilo Duran.
7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:
SK Slavia Praha - FC Barcelona 2:4 (2:2)
Góly: 10. Kušej, 44. Lewandowski (vl.) - 34. a 42. Fermin Lopez, 64. Olmo, 71. Lewandowski
/I. Schranz hral od 65. min, E. Prekop (obaja Slavia) na lavičke náhradníkov/
Newcastle United - PSV Eindhoven 3:0 (2:0)
Góly: 8. Wissa, 30. Gordon, 65. Barnes
Olympique Marseille - FC Liverpool 0:3 (0:1)
Góly: 45+1. Szoboszlai, 73. Rulli (vl.), 90.+3 Gakpo
Juventus Turín - Benfica Lisabon 2:0 (0:0)
Góly: 55. Thuram, 64. McKennie
FC Chelsea - Pafos FC 1:0 (0:0)
Gól: 78. Caicedo
Bayern Mníchov - Union Royale Saint-Gilloise 2:0 (0:0)
Góly: 52. a 55. Kane (druhý z 11 m), ČK: 63. Kim Min-Jae (Bayern) po 2. ŽK
Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2:3 (1:0)
Góly: 16. Scamacca, 88. Krstovič - 58. Guruzeta, 70. Serrano, 74. Navarro
FK Karabach - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Góly: 4. a 80. Duran, 90.+4 Mustafazada - 11. Can Uzun, 78. Chaibi (z 11 m)
Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
Góly: 20. Llorente - 4. G. Simeone
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
