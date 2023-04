BIBIANA predstaví 20 najkrajších slovenských kníh, avizuje aj podstatné zmeny

Najkrajšie knihy

27.4.2023 (SITA.sk) -predstaví dvadsiatku kníh ocenených v súťažiOcenenia slávnostne odovzdajú 27. apríla o 14:00 vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR Následne bude otvorená rovnomenná výstava v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE, ktorá potrvá od 28. apríla do 11. júna. V tlačovej práve o tom informovala BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti.„BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti každoročne oceňuje najkrajšie knihy, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku na Slovensku, alebo sa na nich väčšinovo podieľali slovenskí autori (v prípade koprodukcie so zahraničím)," uvádza Bibiana.Pätnásťčlenná porota, ktorej predsedal Ľuboslav Paľo, vyberala spomedzi 169 prihlásených titulov rôznych žánrov. V porote zasadli dizajnéri, polygrafi, ilustrátori i zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií. Knihy hodnotili na základe polygrafických a výtvarných kritérií pre kvalitný knižný dizajn.„Výsledkom výberu poroty je kolekcia 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a budú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska 2022," píše sa v tlačovej správe.Od budúceho roka avizuje BIBIANA podstatné zmeny v súťaži, a to v úsilí reagovať na spoločenské zmeny a upriamiť pozornosť verejnosti na krásne knihy.„Tento ročník súťaže bol posledný, v ktorom boli prihlásené knihy hodnotené v siedmich kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače, študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl," deklaruje v tlačovej správe.Na organizácii súťaže sa podieľajú aj MK SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.Súťaž sa usiluje zvyšovať úroveň knižnej kultúry na Slovensku, najmä po vizuálnej stránke. Cieľom je i propagácia najkvalitnejších titulov doma aj v zahraničí.