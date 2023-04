Slávni Deep Purple vystúpia v júli na Slovensku

Hardrocková legenda Deep Purple sa vydala na cesty po svete, 19. marca koncertovala v známej tokijskej Budokan aréne, zastaví sa v Kolumbii, Brazílii, Argentíne, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Grécku, Rumunsku, Rakúsku, Nemecku, turné zakončí na Slovensku. Slovenským fanúšikom sa predstavia 22. júla na štadióne Olympic Fields vo Zvolenskej Slatine. Tam bude postavená obria aparatúra, ktorá už vyhovuje aj najväčším svetovým hviezdam. Aj najvzdialenejším fanúšikom v mieste konania priblížia dianie na pódiu štyri obrovské obrazovky.





Kapela pôsobí v zložení s tromi zakladajúcimi členmi, sú nimi spevák Ian Gillan, bubeník Ian Paice a basgitarista Roger Glover. Do pätice patrí ešte klávesák Don Airey a gitarista Simon McBride. Skupina sa na Slovensko príde pozrieť po dlhých 14 rokoch. V kalendári koncertov v tomto roku sú aj veľkomestá ako Tokio, Osaka, Sao Paulo, Brazília, Bogota, Atény, Toulon, Parma, Viedeň, Budapešť či Hamburg. Ich známymi skladbami pýšiacimi sa titulom hit alebo megahit sú piesne ako Child in Time, Perfect Strangers, Highway Star, Soldier of Fortune, Burn, Lazy, Fireball či Strange Kind Of Woman.Na scénu vstúpila skupina v roku 1967 pod prvým názvom Roundabout, v apríli 1968 si zmenila názov na Deep Purple, nový názov navrhol gitarista Ritchie Blackmore. Vydali 22 štúdiových albumov, najnovší Turning to Crime vyšiel v novembri 2021. V roku 2016 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/DEEP-PURPLE?IDPartner=60