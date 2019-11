Bibliotéka 2019 ponúkne knižné novinky viac ako 200 vystavovateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka je najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku, vo štvrtok predpoludním otvorili v bratislavskej Inchebe už 27. ročník, ktorý ponúkne novinky aj obľúbenú klasiku od desiatok vydavateľov. Na ploche 10.000 štvorcových metrov sa do nedele (10. 11.) predstaví viac ako 200 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Ruska.Viacerí vydavatelia odprezentujú svoje knižné novinky práve na Bibliotéke. Prokurátorka Eva Mišíková a investigatívna novinárka Ľudmila Lacková zasa osobne priblížia knihu Proti zločinu. Reedíciu nadčasových fejtónov Júliusa Satinského s názvom Moji milí Slováci uvedie do života jeho dcéra Lucia Satinská. Boris Filan priblíži výber z najlepších cestopisov a filanoviek Široko Ďaleko a Cesta okolo sveta, ktoré vyšli pri príležitosti jeho 70. narodenín. Zaujme kniha Jozefa Leikerta Ukradnutá mladosť, ktorá prináša skutočné príbehy študentov v koncentračnom tábore Sachsenhausen, či nový román Táne Keleovej-Vasilkovej Zrkadlo. O pravú knižnú atmosféru sa postará množstvo ďalších osobností literárneho žánru, svoje knihy prídu predstaviť Ľubomír Feldek, Ivan Štrpka, hudobník Janko Lehotský či bývalý hokejista Boris Valábik.Jednou z najväčších hviezd tohtoročného knižného festivalu bude švédsky autor Stefan Ahnhem, ktorý na Bibliotéke predstaví nový krimi román Motív X. Na Bibliotéku po prvý raz zavíta aj francúzsky autor krimi románov Bernard Minier, aby fanúšikom priblížil svoju novinku s názvom Na kraji priepasti.Veľtrh prináša zásadnú novinku, prvýkrát vo svojej histórii bude mať čestného hosťa. Je ním Maďarsko, čo pre návštevníkov bude znamenať množstvo kvalitnej literatúry a sprievodných podujatí navyše. Slovenskí čitatelia sa môžu tešiť na viac ako 20 kníh maďarských autorov, ktoré pri príležitosti čestného hosťovania na veľtrhu vychádzajú v slovenskom preklade. Spomedzi známych osobností na veľtrh zavítajú Gábor Zoltán, autor románu odhaľujúceho doteraz neznámu tvár fašizmu, István Kerékgyártó, ktorý je okrem iného scenáristom slovenského filmu Casino.sk. Predstaví sa aj spisovateľ svetového formátu György Dragomán, ktorého román Biely kráľ sa stal medzinárodným bestsellerom a bol preložený takmer do 30 jazykov.Počas slávnostného otvorenia knižného veľtrhu 13. raz slávnostne odovzdali Cenu Bibliotéky. Prevzala si ju autorka kníh pre deti a mládež Toňa Revajová za svoju knihu Rok Sivka ohniváka. Cena Bibliotéky je od roku 2007 udeľovaná za najlepšie slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti a mládež) ženskej autorky, vydané v predchádzajúcom roku.V dobe prudkej elektronizácie zaznieva aj otázka, či prežije klasická kniha. „uviedla pre TASR ministerka kultúry Ľubica Laššáková.