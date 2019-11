V Bratislave otvorili novú Karloveskú lodenicu pre vodákov i verejnosť

Na snímke nová karloveská lodenica, ktorá bude slúžiť verejnosti a vodáckym klubom, 7. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) – Hlavné mesto má novú lodenicu pre vodácke kluby i verejnosť. Na Botanickej ulici vedľa Karloveskej zátoky v Bratislave ju vo štvrtok otvorili primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a karloveský vicestarosta Branislav Záhradník. Jej výstavba stála viac ako 683.000 eur a podobou nadväzuje na vzhľad starých drevených lodeníc Tatran a Kajak Klub Bratislava.priblížil na brífingu Záhradník s tým, že vtedajšie vedenie hlavného mesta ešte v roku 1949 rozhodlo, že by sa v tomto priestore malo vybudovať plážové kúpalisko a v nasledujúcich rokoch tam vznikali prvé stavby.Architekti, ktorí navrhli podobu novej lodenice, nadviazali na vzhľad starých drevených lodeníc. Na betónovom podzemnom hangári pre lode, ktorý by mal odolať tisícročnej vode, stojí dvojpodlažná drevená konštrukcia kombinovaná s oceľovými prvkami. Na prvom nadzemnom podlaží vznikne kaviarenský priestor, kde sa budú konať niekoľkokrát do roka aj verejné kultúrne podujatia menšieho rozsahu v gescii mestskej časti. Horné podlažie bude slúžiť vodákom.poznamenala Čahojová. Novú lodenicu na margo udalostí z minulosti označila za symbol občianskej a poslaneckej angažovanosti, vytrvalosti a principiálnosti. Na dôležitosť rozvoja športu a rekreácie vrátane vodáctva, ktoré patrí k najstarším športom na území Bratislavy, poukázal v tejto súvislosti aj primátor hlavného mesta.Z novej lodenice sa tešia aj vodáci. Podľa Juraja Puchera z vedenia Klubu vodných športov Karlova Ves sa za posledných 70 rokov lodenice v hlavnom meste strácali.podotkol Pucher s tým, že postupne zanikli aj ďalšie obdobné stavby.S výstavbou lodenice začala mestská časť Karlova Ves vlani na jar. Samospráva do nej investovala 348.167 eur, sumou 335.013 eur prispelo hlavné mesto. Na začiatok výstavby novej lodenice čakala verejnosť od roku 2007, keď sa predali pozemky v karloveskej zátoke súkromnému investorovi, spoločnosti Karloveské rameno, za približne 25 miliónov korún (837.000 eur).Priestory novej lodenice prenajme samospráva Klubu vodných športov Karlova Ves, nájom a podmienky schválili tento týždeň karloveskí miestni poslanci. Jednou z podmienok nájmu je, že sa nájomca zaväzuje v priestoroch vykonávať výhradne vodácku klubovú činnosť a zabezpečiť pre verejnosť na vlastné náklady organizáciu kurzov, splavov a akcií, vodácke krúžky pre karloveské základné školy či verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.