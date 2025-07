Bicykle a kolobežky v lete priťahujú nehody i zlodejov. Myslite na ich poistenie

Najviac úrazov sa stáva počas prázdnin

4.7.2025 (SITA.sk) -Na cestách striehne na cyklistov množstvo rizík. Najdôležitejšie je mať kvalitné osvetlenie a potrebnú výbavu."Aj pri jazde na bicykli či kolobežke platí, že najdôležitejšie je vidieť a byť videný. Teda správne osvetlenie alebo označenie reflexnými prvkami bicykla a samotného cyklistu môže pomôcť vyhnúť sa zrážke s motorovými vozidlami či inými účastníkmi cestnej premávky, ako sú chodci, iní cyklisti či kolobežkári," vysvetľuje Martin Bajla, odborník na poistenie pre spotrebiteľov. "V neposlednom rade treba počítať aj z rizikami ako je porucha počas jazdy, napríklad defekt, roztrhnutie brzdového lanka, prípadne zrážka so zverou."Určite tiež dbajte aj na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ostražitosť, vhodné vybavenie a dobrý technický stav bicykla pred jazdou.So stúpajúcimi teplotami počas dovoleniek klesá naša ostražitosť. Stačí chvíľka nepozornosti, bicykel odparkovaný pred bufetom, kaviarňou či prírodným kúpaliskom a nešťastie je na svete.Dôležité je nič nepodceniť a predvídať. "Myslite na to, že bicykel musíte zabezpečiť a pripevniť ho k pevnému stojanu zámkom typu "U" s cylindrickou vložkou a s priemerom strmeňa z kalenej ocele minimálne 8 mm alebo káblovým, lankovým alebo reťazovým zámkom s priemerom oceľového kábla, lanka alebo reťaze minimálne 8 mm," vysvetľuje Bajla.Jednou z možností je tiež uzamknutie bicykla zámkom k nosiču na vozidle, ktorý je určený na prepravu bicykla. Ideálne je zamknúť bicykel aj pokiaľ ho máte odložený doma v garáži či pivnici.Prečo až takto dôkladne? Ak vám totiž zlodej odcudzí takýmto spôsobom zabezpečený dopravný prostriedok a vy máte uzatvorené poistenie VIVA BIKE, to túto stratu kryje až do 100 % limitu.Poistenie kryje okremtiežPoistiť sa môžete aj voči škodám, ktoré by ste prípadne mohli spôsobiť jazdou na bicykli či kolobežke, a to nielen vy, ale všetci členovia vašej domácnosti. poistením VIVA BIKE od poisťovne Colonnade si môžete poistiť až 5 bicyklov, kolobežiek či cyklovozíkov. Krytie je až do 10 000 € na jeden kus, teda celkovo až do 50 000 € na jednej zmluve. Ak vlastníte bicykel vo vyššej hodnote, individuálne je možné poistiť bicykle až do 25 000 €.K poisteniu VIVA BIKE. Ochránite tak nielen bicykle, ale aj domov, a to pred škodami spôsobenými živlami, vandalizmom či vlámaním.