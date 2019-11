BID: Integrovaná doprava úspešne funguje len v Bratislavskom kraji

Na snímke označovač v autobuse, na ktorom si cestujúci kúpi lístok pomocou čipovej karty Bratislavskej integrovanej dopravy. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) – Bratislavský kraj je jediný, v ktorom už reálne funguje integrovaný dopravný systém a cestujúci majú možnosť využívať všetky jeho výhody. Uviedla to spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID) v reakcii na návrh zákona opozičného hnutia OĽaNO o verejnej osobnej doprave, ktorý predložilo na nadchádzajúci schôdzu Národnej rady (NR) SR.Cestovanie na jeden lístok medzi štyrmi dopravcami, cestovné poriadky s vytvorenými nadväznosťami či lacnejšie a pohodlnejšie cestovanie patria podľa BID medzi najväčšie benefity, ktoré sa prejavujú v náraste cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave.poznamenala generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková. Nadväznosť autobusov na vlaky sa podľa nej má posilniť vybudovaním nového dispečerského strediska, ktorého fungovanie očakáva v závere prvého polroka 2020.Súčasne dodala, že BID, ktorá je koordinátorom IDS BK, na dennej báze komunikuje s objednávateľmi dopravných výkonov a s dopravcami s cieľom zabezpečiť kvalitnú, spoľahlivú a atraktívnu verejnú hromadnú dopravu pre cestujúcich, ktorá je pre nich plnohodnotnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave.IDS BK zahŕňa územie celého Bratislavského kraja s presahom do niektorých obcí v Trnavskom kraji. Od 1. augusta 2019 je do IDS BK zapojená už aj železničná stanica v Trnave, čím možnosť cestovania na jeden lístok u všetkých štyroch dopravcov získali aj cestujúci, ktorí dochádzajú z alebo do Trnavy. Rozšírenie do Trnavy je podľa spoločnosti nultým krokom ďalšieho rozvoja IDS BK aj za hranice Bratislavského kraja.Rozvoj IDS BK, vyššia kvalita a ponuka cestovania sa podľa BID prejavila v náraste počtu cestujúcich v roku 2018 takmer o 10 miliónov. Na základe predbežných údajov spoločnosť predpokladá, že počet cestujúcich v IDS BK sa zvýši aj v aktuálnom roku.Opozičné hnutie OĽaNO predložilo na novembrovú schôdzu parlamentu návrh zákona o verejnej osobnej doprave. Chce ním dosiahnuť, aby dopravná obslužnosť územia SR bola jednotná a koordinovaná. Objednávať dopravné služby by preto podľa hnutia mal primárne jeden subjekt pre celé územie Slovenska, ktorým by mala byť nová inštitúcia - Národná dopravná agentúra.