Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o politických stranách

Košice 20. novembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu prijal na ďalšie konanie návrh na posúdenie ústavnosti novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá je v účinnosti od 1. januára 2019. Na ÚS SR ho podala skupina 31 opozičných poslancov NR SR. Ich návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ÚS nevyhovel.Novela zákona, ktorú iniciovala koaličná SNS, upravila fungovanie politických strán a stanovila minimálny počet ich členov pre voľby do NR SR či Európskeho parlamentu. Právna norma tiež zakazuje mená lídrov v názve.," uviedli opoziční poslanci v podaní.Novelu po jej prvom schválení vlani vrátil do parlamentu vtedajší prezident SR Andrej Kiska. Upozorňoval, že viaceré ustanovenia zákona neprimerane a neodôvodnene zasahujú do ústavného práva občanov SR zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Jeho námietky však NR SR odmietla.