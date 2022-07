Biden a NASA odhalili prvú snímku z ďalekohľadu Jamesa Webba, ide o najvzdialenejší pohľad na vesmír (foto)

12.7.2022 - Americký prezident Joe Biden a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v pondelok odhalili prvú snímku z Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, ktorá poskytuje dosiaľ najhlbší pohľad do vesmíru.Záber plný hviezd a galaxií ponúka najvzdialenejší pohľad na vesmír, aký kedy ľudstvo videlo z hľadiska času aj vzdialenosti. Ukazuje zhluk galaxií SMACS 0723 a zachytáva svetlo z obdobia nie príliš dlho po veľkom tresku, ktorý nastal pred 13,8 miliardami rokov.V utorok by mali zverejniť ďalšie štyri snímky z ďalekohľadu. Mali by nimi byť záber veľkej plynnej planéty mimo našu slnečnú sústavu, dve snímky hmloviny a nový záber na zhluk piatich galaxií, ktoré „okolo seba tancujú“.Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba, ktorý stál 10 miliárd dolárov a je výsledkom spolupráce NASA s Európskou vesmírnou agentúrou a Kanadskou vesmírnou agentúrou, vypustili do vesmíru vlani v decembri z Francúzskej Guyany. Svoj vyhliadkový bod vo vzdialenosti 1,6 milióna kilometrov od Zeme dosiahol v januári. Je to najväčší a najvýkonnejší vesmírny ďalekohľad sveta.