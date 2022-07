Zomrel britský hudobný skladateľ Monty Norman, vytvoril ústrednú melódiu všetkých bondoviek

Skladal hudbu pre muzikály

Vyhral súd o autorstvo

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 94 rokov zomrel britský hudobný skladateľ Monty Norman, ktorý vytvoril ústrednú melódiu filmov o Jamesovi Bondovi.Podľa vyhlásenia na jeho oficiálnej webstránke, na ktoré sa odvoláva agentúra AP, rodák z Londýna v pondelok podľahol krátkej chorobe.Norman sa narodil ako Monty Noserovitch 4. apríla 1928. Spočiatku vystupoval s big bandmi, mal varietné vystúpenie s komikom Bennym Hillom, písal skladby pre umelcov ako Cliff Richard a Tommy Steele a skladal hudbu pre divadelné muzikály ako Make Me an Offer, Expresso Bongo, Songbook a Poppy.Producent Albert Broccoli najal Normana, aby zložil ústrednú melódiu pre prvý film s agentom 007 Dr. No (1962).Dnes už jednu z najznámejších filmových melódií, ktorá sa objavila vo všetkých 25 bondovkách, založil na hudbe z navrhovaného muzikálového spracovania románu A House for Mr. Biswas V.S. Naipaula, pričom zvuk sitaru vymenil za elektrickú gitaru.Neskôr však producenti najali skladateľa Johna Barryho, aby zvučku prepracoval, v dôsledku čoho si mnohí mysleli, že je jej autorom.Norman svoje autorstvo obhajoval aj na súde, keď zažaloval noviny Sunday Times za článok z roku 1997, v ktorom sa uvádzalo, že melódiu zložil Barry. V roku 2001 spor vyhral a súd mu vymeral odškodné 30-tisíc libier.