Biden a Trump zvíťazili v primárkach v štyroch štátoch, hlasovanie malo do značnej miery symbolický charakter

3.4.2024 (SITA.sk) - Súčasný americký prezident Joe Biden aj exprezident Donald Trump zvíťazili v utorňajších primárkach v štyroch štátoch - na Rhode Island, v Connecticute, New Yorku a Wisconsine.Hlasovanie však malo do značnej miery symbolický charakter, keďže demokrat Biden aj republikán Trump si už skôr zabezpečili nominácie svojich politických strán do nadchádzajúcich prezidentských volieb.