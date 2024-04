O polnoci začne platiť volebné moratórium. Aká hrozí pokuta za jeho porušenie?

3.4.2024 (SITA.sk) - Od polnoci zo stredy na štvrtok začne platiť volebné moratórium pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla. Volebné moratórium sa začína 48 hodín pred voľbami a platí aj v deň volieb až do zatvorenia všetkých volebných miestností.Počas moratória je zakázaná akákoľvek kampaň. Platí zákaz šírenia informácií v prospech alebo neprospech kandidátov, ako aj zverejňovania prieskumov. Rovnako sa zakazuje aj politická reklama a sponzorované príspevky na sociálnych sieťach. Moratórium sa nevzťahuje na volebné plagáty vylepené počas volebnej kampane. V prípade konania druhého kola volieb 6. apríla sa volebná kampaň končí dnes, 3. apríla o 23:59.Ak kandidát na prezidenta SR poruší volebné moratórium, štátna komisia mu môže uložiť pokutu od 5 000 eur až do 50-tisíc eur. V prípade, že zákaz poruší politická strana, štátna komisia jej uloží pokutu od 30-tisíc eur do 300-tisíc eur. Moratórium platí aj pre médiá, teda vysielateľov, vydavateľov, ako aj pre tlačové agentúry, za porušenie im hrozí pokuta od tisíc do 10-tisíc eur.