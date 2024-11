Biden chce miliardy na zbrane pre Ukrajinu minúť ešte pred inauguráciou Trumpa

7.11.2024 (SITA.sk) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena plánuje ešte pred inauguráciou Donalda Trumpa vyčerpať celý zostatok finančných prostriedkov vyčlenených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pre Politico to uviedli dvaja predstavitelia Bieleho domu . Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Bidenova administratíva má v súčasnosti k dispozícii 4,3 miliardy dolárov na poskytnutie zbraní zo zásob americkej armády, ktoré sa potom nahradia, a 2,1 miliardy dolárov na nákup zbraní na základe zmlúv s americkými obrannými spoločnosťami.Zdroje portálu Politico však poukazujú na to, že odoslanie zbraní z USA na Ukrajinu „zvyčajne trvá mesiace“. Je tak nepravdepodobné, že by balíky pomoci ohlásené v najbližších týždňoch dorazili v plnom rozsahu pred koncom januára 2025. Potom by už Trump mohol zásielky pozastaviť.Počas predvolebnej kampane dal Trump jasne najavo, že v prípade víťazstva v prezidentských voľbách drasticky zníži vojenskú pomoc Ukrajine. Odmietol tiež povedať, či chce, aby Ukrajina vojnu vyhrala.