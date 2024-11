Tajné hlasovanie v parlamente odhalilo spoluprácu opozície s koalíciou, tvrdí poslankyňa Bajo Holečková

Hlasovanie opozičných poslancov

Dôvod odstúpenia

7.11.2024 (SITA.sk) - Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková poukázala na spoluprácu niektorých opozičných poslancov s vládnou koalíciou po stredajšom (6. novembra) tajnom hlasovaní o novom šéfovi brannobezpečnostného výboru.Podľa jej slov získal Richard Glück v hlasovaní 85 hlasov, čo naznačuje, že minimálne šesť poslancov z opozície hlasovalo s koalíciou, ktorá má väčšinu 79 poslancov.Bajo Holečková tiež uviedla, že medzi tými, ktorí nehlasovali za Glücka, sú poslanci okolo Rudolfa Huliaka . To by mohlo znamenať, že počet opozičných poslancov, ktorí hlasovali za Glücka, je až deväť.„Nechcem verejne špekulovať o tom, ktorí poslanci opozície za pána Glücka hlasovali, ani z akej strany pochádzajú. Chcela by som však týchto minimálne šesť poslancov opozície vyzvať, aby vystúpili z anonymity a verejne vysvetlili, prečo spolupracujú s vládnou koalíciou,“ vyzvala poslankyňa Bajo Holečková.Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar Smer-SD ) odstúpil 4. novembra z funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť . Vedenie výboru tak dočasne prevzal podpredseda Samuel Migaľ Ako dôvod svojho odstúpenia Gašpar uviedol svoju vyťaženosť pri vykonávaní funkcie podpredsedu parlamentu. Zároveň povedal, že jeho miesto by mohol zaujať poslanec Richard Glück, ak bude zvolený.