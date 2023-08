Biden chce po filme „Oppenheimer“ odškodniť ľudí vystavených žiareniu pri testovaní jadrových zbraní

10.8.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden povedal, že je otvorený poskytovaniu pomoci ľuďom, ktorí boli vystavení žiareniu počas testovania jadrových zbraní. Týkalo by sa to aj obyvateľov v Novom Mexiku, kde v roku 1945 otestovali prvú atómovú bombu na svete.Biden počas stredajšej návštevy Nového Mexika vyhlásil, že je pripravený pomôcť, aby „bolo o týchto ľudí postarané“. Spomenutý americký štát, ktorý bol miestom skúšobného odpálenia atómovej bomby, sa nedávno dostal do väčšej pozornosti vďaka uvedeniu filmu „Oppenheimer“ o fyzikovi a prísne tajnom projekte Manhattan. Biden sledoval tento film minulý týždeň na dovolenke v Rehoboth Beach v Delaware.