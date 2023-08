Stretnutie Kyjeva s Moskvou je v rukách Zelenského, prvý krok by mala údajne urobiť Ukrajina

Prvý krok by mal urobiť Kyjev

Zelenského rozhodnutie

10.8.2023 (SITA.sk) - Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že rozhodnutie o prípadnom stretnutí medzi ruským vodcom ukrajinským prezidentom rozhodne Volodymyr Zelenskyj . Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca amerického ministerstva diplomacie Matthew Miller „Dali sme jasne najavo, že v súvislosti s určovaním budúcnosti Ukrajiny, ako prvý rozhoduje Kyjev, a to platí pre akékoľvek potenciálne rokovania,“ podotkol Miller.Washington týmto reagoval na iniciatívu prezidenta Spojených arabských emirátov zorganizovať stretnutie prezidentov Ukrajiny a Ruska na klimatickej konferencii v Dubaji. Očakáva sa na nej aj účasť Zelenského.Miller pripomenul, že „Zelenskyj už dlho, ešte pred začiatkom tejto vojny, dával najavo, že je otvorený rozhovorom s Ruskom, keď bude Moskva rešpektovať územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny“.„Tak nech sa sám rozhodne, kedy bude pripravený alebo kedy budú takéto rozhovory. Ale prekážkou vždy bolo a zostáva to, že Putin sa nevzdal svojich imperialistických cieľov, svojho presvedčenia, že Ukrajina podľa neho nie je skutočnou krajinou a nestiahol (ruské) jednotky za svoje hranice,“ skonštatoval Miller.