Biden kritizuje krok svojho predchodcu Trumpa, ale svetu sa verejne neospravedlnil

Prejav v škótskom Glasgowe

Klimatická konferencia COP26

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden sa na klimatickej konferencii OSN verejne ospravedlnil za krok svojho predchodcu Donalda Trumpa , ktorý odstúpil od Parížskej dohody.Biden vystúpil s prejavom v škótskom Glasgowe, kde sa zišli svetoví lídri, aby hľadali spôsoby, ako zabezpečiť plnenie záväzkov o boji proti klimatickej zmene. „Nemal by som sa ospravedlňovať, ale ospravedlňujem sa za to, že Spojené štáty, minulá administratíva, odstúpili od klimatickej dohody,“ povedal Biden.Súčasný americký prezident opakovane kritizoval prístup minulej administratívy ku klíme, svetu sa ale verejne neospravedlnil. K návratu k Parížskej dohode o boji proti klimatickej zmene sa Biden prihlásil 20. januára ako k jednému z prvých rozhodnutí v deň nástupu do úradu.V škótskom Glasgowe sa v nedeľu pod záštitou OSN začala mimoriadne očakávaná dvojtýždňová klimatická konferencia COP26.Účastníci z približne 200 štátov budú hľadať riešenia, ako do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie planéty a zintenzívňujú extrémne poveternostné javy spojené so zmenou klímy, ako sú horúčavy, povodne či lesné požiare.Konferencia COP26 by mala nadviazať na parížsku klimatickú dohodu z roku 2015, ktorej cieľom je udržať nárast priemerných teplôt na svete „hlboko pod“ dvomi stupňami Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.